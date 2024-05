Baseado em história real, filme perfeito para quem ama livros está na Netflix

Ser um espírito livre em uma época em que o preconceito era predominante foi um desafio que poucos conseguiram superar. Beatrix Potter (1866-1943), uma figura notável da Inglaterra vitoriana, enfrenta tais adversidades em “Miss Potter”, um retrato que revela os lados mais obscuros e encantadores de uma mulher determinada a conquistar sua independência e a expressar suas percepções sobre o mundo.

Chris Noonan, conhecido por extrair poesia de situações aparentemente banais, já havia demonstrado seu talento em “Babe — O Porquinho Atrapalhado” (1995). Com “Miss Potter”, ele transforma a vida de Beatrix em uma narrativa visual rica, utilizando recursos criativos como pinceladas de animação que dão vida às criações da autora. O filme, dirigido com sensibilidade, mistura a realidade com elementos de fantasia, refletindo a dualidade de uma mulher que encontrava beleza e significado em lugares que muitos ignoravam.

Beatrix Potter, retratada por Renée Zellweger, é uma figura complexa e multifacetada. Descrita como uma solteirona excêntrica pela sociedade de South Kensington, a oeste do centro de Londres, Potter passa seus dias desenhando coelhos e outras criaturas, uma paixão que moldaria seu futuro. Zellweger traz à vida uma Beatrix doce e determinada, cuja obsessão por seus desenhos e histórias infantis a distancia das convenções sociais de seu tempo. A atriz transmite a vulnerabilidade e a força de Potter, lembrando sua performance como Roxie Hart em “Chicago” (2002), onde também equilibrou doçura e determinação.

O roteiro de Richard Maltby Jr. não foge das dificuldades enfrentadas por Potter, ilustrando sua luta por reconhecimento em um mundo dominado por homens. A trama detalha como Beatrix, uma especialista em fungos além de escritora e ilustradora, lida com a rejeição e o escárnio da sociedade, enquanto busca um espaço onde sua voz possa ser ouvida. O filme mostra como sua dedicação e talento eventualmente a conduzem ao sucesso, especialmente com “A História de Pedro Coelho” (1901), um marco na literatura infantil.

A narrativa ganha um toque romântico com a introdução de Norman Warne, interpretado por Ewan McGregor. Warne, o sócio mais jovem da editora que publica os livros de Potter, se torna mais que um parceiro de negócios. McGregor traz um charme sutil ao personagem, cuja relação com Beatrix transcende os interesses profissionais e evolui para um romance que, embora breve, impacta profundamente a vida da escritora. Este relacionamento é essencial para a consolidação de Potter como uma autora respeitada e amada.

O filme destaca não apenas os sucessos, mas também as tristezas de Potter, enfatizando sua resiliência diante das adversidades. A vida de Beatrix é retratada como um misto de alegria e tristeza, refletindo a realidade de uma mulher que, apesar de suas conquistas, enfrentou perdas e desilusões. A relação com Norman Warne, embora inspiradora, termina de maneira trágica, adicionando uma camada de profundidade emocional à narrativa.

“Miss Potter” é um testemunho da capacidade de Beatrix Potter de transformar suas lutas pessoais em inspiração para suas histórias. Chris Noonan e Renée Zellweger, juntos, criam uma representação tocante e fiel de uma mulher que, apesar dos obstáculos, deixou um legado duradouro. A combinação de uma direção sensível, um roteiro bem elaborado e performances envolventes resulta em um filme que celebra a vida e a obra de Beatrix Potter, destacando sua importância não apenas como autora, mas como uma figura de resistência e inovação em uma época de grandes restrições sociais.

Assim, “Miss Potter”, na Netflix, se torna uma exploração rica e detalhada de uma vida marcada por desafios e conquistas, oferecendo ao público uma visão profunda e emocionante da mulher por trás dos contos infantis que ainda encantam gerações. A obra não apenas homenageia Beatrix Potter, mas também destaca a importância da persistência, da paixão e da capacidade de sonhar em tempos adversos.

Filme: Miss Potter

Direção: Chris Noonan

Ano: 2006

Gêneros: Romance/Drama/Biografia

Nota: 9/10