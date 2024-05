Último dia para assistir na Netflix ao filme com Denzel Washington que você deveria assistir duas vezes

Revelações de segredos de Estado prestes a vir à tona sempre proporcionam histórias envolventes. O cidadão comum é constantemente bombardeado com notícias — muitas vezes inverídicas — sobre documentos ocultos que tratam dos mais diversos temas, desde segurança nacional até informações privilegiadas de mercado financeiro, manuseadas por um seleto grupo de megainvestidores. Investigações da comunidade científica acerca da próxima pandemia que poderá afetar a humanidade ou a real composição de pesticidas e outros insumos utilizados na produção de alimentos também são frequentemente mencionadas.

No entanto, grande parte desse material nunca ultrapassa o campo das conjecturas irresponsáveis e criminosas, que disseminam desinformação e pânico globalmente. As teorias da conspiração estão em alta, impulsionadas pela curiosidade mórbida do ser humano, um fenômeno que tende a se intensificar, marcando o século 21 como a era da desinformação.

Entretanto, nem tudo se resume a meras narrativas fictícias. Existem preocupações genuínas que nações sérias precisam abordar, contando com um aparato completo de acadêmicos, burocratas e agentes dedicados à resolução de conflitos complexos e invisíveis, principalmente nas grandes nações, envolvidas em uma variedade de problemas. Os cidadãos dessas nações depositam uma confiança ilimitada nesses indivíduos, vistos como heróis capazes de evitar uma extinção catastrófica.

Contudo, quando escândalos vêm à tona através da mídia, revelando esquemas fraudulentos, negociações suspeitas entre parlamentares e lobistas de grandes corporações, e tramas de consequências graves, especialmente envolvendo aqueles que deveriam garantir o bom funcionamento das instituições, a situação se torna alarmante. Esses escândalos são frutos de uma corrupção arraigada, com um potencial destrutivo singular.

Daniel Espinosa, cineasta chileno-sueco, explora essa corrupção endêmica nos órgãos estatais, focando na CIA americana em “Protegendo o Inimigo” (2012). O filme aborda a presença de indivíduos perigosos dentro da agência, mantendo o conceito de “fogo amigo” atual. Com múltiplas tramas e reviravoltas, o filme oferece ao espectador uma experiência eletrizante.

Matt Weston, interpretado por Ryan Reynolds, representa o arquétipo do servidor público íntegro. Ele se dedica intensamente a cada nova missão, na esperança de ascender na hierarquia da espionagem americana. Contudo, é enviado à Cidade do Cabo, na África do Sul, para gerir um esconderijo que abriga detentos com informações sensíveis. Weston se vê responsável por Tobin Frost, um ex-agente da CIA interpretado por Denzel Washington.

Frost, expulso da agência por vender dados ultrassecretos a potências estrangeiras, é considerado o inimigo número um da soberania americana. Contudo, Washington traz um carisma magnético ao papel, transformando Frost em um anti-herói cativante, similar aos personagens que o ator interpretou em “O Voo” (2012) e “O Protetor” (2014).

Cansado de fugir, Frost se entrega na embaixada americana em Joanesburgo, buscando extradição. O conflito central do filme reside na missão de Weston de manter Frost seguro até Washington, onde ele poderá revelar informações cruciais. Entretanto, nem todos na CIA, como o comissário David Barlow, interpretado por Brendan Gleeson, estão satisfeitos com os desdobramentos do caso.

Espinosa e o roteirista David Guggenheim renovam um tema clássico do cinema, com a ajuda do talento de Washington e Reynolds, cada um brilhando em momentos distintos — apesar de o filme se arrastar em certas partes, tornando-se cansativo. É lamentável ver Vera Farmiga e Sam Shepard (1943-2017) subutilizados em papéis que pouco acrescentam à trama. Mesmo assim, “Protegendo o Inimigo” oferece uma fonte satisfatória de entretenimento.

Filme: Protegendo o Inimigo

Direção: Daniel Espinosa

Ano: 2012

Gêneros: Ação/Policial/Espionagem

Nota: 8/10