O melhor filme da Netflix de 2023

O gênero de terror proporciona um espectro diversificado de perspectivas sobre como interpretamos o mundo, as tradições e a existência, ao mesmo tempo que nos permite rejeitá-los, pelo menos conforme tradicionalmente os compreendemos. Os eventos sobrenaturais se destacam como os fenômenos que ainda desafiam o domínio humano, provavelmente devido à sua conexão desconfortável com os aspectos mais obscuros da alma humana. Nestes contextos, o mundo se torna um espaço ainda mais ameaçador, um local de hostilidade incessante e perigos ocultos, como bem entende Paco Plaza. Em “Irmã Morte”, prequela de “Verónica”, Plaza explora e subverte clichês do cinema de horror, mantendo a essência da mensagem velada por camadas de significado. Abordando temas como fé, dever, abstinência e pecado, ele se mantém equidistante das controvérsias, optando por ser um espectador do tumulto que descreve.

Na trama, cenas filmadas em película de oito milímetros mostram uma jovem sorridente, aparentemente tocada pela graça divina. Plaza, em colaboração com Jorge Guerricaechevarría, retorna a um acontecimento místico no final dos anos 1930 para ancorar a narrativa, trazendo um toque de realismo ao que é narrado. No ano de 1939, com o término da Guerra Civil Espanhola ao alcance, Narcisa, uma camponesa, torna-se um ponto de interesse nacional por alegadamente ter visto a Virgem Maria, uma visão que ecoa os eventos de Fátima em 1917. Como os videntes de Fátima, Narcisa é catapultada para as manchetes, recebendo uma atenção que flerta com a adoração. Avançando uma década, encontramo-la em um convento reconvertido em escola para meninas de baixa renda, onde desperta sentimentos conflitantes de amor e ressentimento entre as freiras.

Aria Bedmar encarna Narcisa, trazendo uma complexidade emocional que reflete as contradições da personagem. Enquanto é vista como uma esperança para revitalizar o zelo religioso das noviças, suas próprias vulnerabilidades sugerem uma crise de identidade profunda, que se intensifica no segundo ato do filme, desencadeando revelações que são tudo, menos divinas. Entre as adversidades que enfrenta, Narcisa encontra a liberdade, mesmo cega, escapando de um destino trágico que suas irmãs não conseguem evitar.

Filme: Irmã Morte

Direção: Paco Plaza

Ano: 2023

Gêneros: Terror/Mistério

Nota: 9/10