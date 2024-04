Na Netflix: comédia romântica bobinha, com Ashton Kutcher, vai melhorar instantaneamente seu dia

A estreia de Aline Brosh McKeena na direção de um longa-metragem, intitulado “Na Sua Casa ou na Minha”, traz uma abordagem madura à comédia romântica, explorando temas como paternidade, amadurecimento e realização pessoal. O filme gira em torno de Debbie e Peter, interpretados por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, respectivamente, cuja amizade de longa data é testada quando circunstâncias inesperadas os colocam juntos sob o mesmo teto.

McKeena, conhecida por seu trabalho em roteiros como “O Diabo Veste Prada” e na série “Crazy Ex-Gilfriend”, traz sua perspectiva única para esta narrativa envolvente. Debbie, uma mãe divorciada dedicada e prática, vê sua rotina cuidadosamente planejada virar de cabeça para baixo quando precisa viajar a Nova York por uma semana. Enquanto isso, Peter, um executivo bem-sucedido mas descompromissado, é incumbido de cuidar do filho de Debbie, Jack, durante sua ausência.

A convivência forçada entre Peter e Jack leva a uma série de descobertas e transformações para ambos os personagens. Enquanto Jack experimenta uma nova liberdade e aventura sob os cuidados de Peter, este último confronta suas próprias inseguranças e responsabilidades pela primeira vez. Enquanto isso, Debbie encontra apoio e inspiração em novas amizades, incluindo Minka e Theo, interpretados por Zoe Chao e Jesse Williams, respectivamente.

O cerne do filme está na jornada de autodescoberta de seus personagens principais. A influência mútua de Debbie e Peter os leva a questionar suas escolhas de vida e a buscar novos caminhos para a felicidade e realização. À medida que suas vidas se entrelaçam de maneiras inesperadas, surgem sentimentos há muito adormecidos, levando-os a repensar o que realmente desejam para si mesmos e para seu futuro.

Apesar de alguns clichês de gênero e uma química discreta entre os protagonistas, “Na Sua Casa ou na Minha” cativa o público com sua abordagem sincera e nostálgica à comédia romântica. É um filme reconfortante que oferece uma pausa bem-vinda das preocupações do dia a dia, enquanto nos lembra das alegrias e desafios do amor e da amizade.

Um dos pontos altos do filme é o elenco talentoso, liderado por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, que trazem camadas complexas aos seus personagens. A dinâmica entre eles, embora sutil, é palpável, e é essa conexão emocional que sustenta o cerne da narrativa.

Embora o filme possa não reinventar o gênero da comédia romântica, ele oferece uma visão refrescante e sincera sobre o amor, a amizade e a busca pela felicidade. É um lembrete bem-vindo de que, mesmo nas situações mais inesperadas, o amor pode florescer e transformar nossas vidas de maneiras surpreendentes. Com sua mistura habilidosa de humor, romance e reflexão, “Na Sua Casa ou na Minha”, que está na Netflix, é uma adição bem-vinda ao cânone do cinema romântico contemporâneo.

Filme: Na Minha Casa ou Na Sua?

Direção: Aline Brosh McKeena

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10