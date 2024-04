Uma das maiores comédias românticas da história do cinema está na Netflix

“De Repente 30”, dirigido por Gary Winnick, é reconhecido como um clássico da comédia romântica do início do século XXI. O longa-metragem ressoa com uma sensação agradável de nostalgia enquanto Jennifer Garner encarna uma figura que parece realizar os desejos mais profundos dos espectadores, transportando-os a uma época onde atingir trinta anos parecia uma realidade distante.

O enredo, criado por Josh Goldsmith e Cathy Yuspa, explora as dificuldades de Jenna, uma menina de treze anos constantemente atormentada por seus colegas, indivíduos impiedosos típicos dessa fase da vida. Ela encontra consolo e proteção em Matt, um nerd carinhoso e um tanto corpulento que nutre uma paixão secreta por ela. Christa B. Allen e Sean Marquette adicionam um charme especial aos seus papéis, capturando a atenção do público de várias idades e levando a trama para uma nova fase de maneira suave.

Durante a celebração de seu aniversário de 13 anos, Jenna enfrenta as mudanças que tanto desejava — e as consequências não são positivas. Seu sonho de deixar de ser uma wannabe para se tornar uma das garotas populares da escola desmorona. À medida que ela deixa o porão, decorado no estilo dos anos 1980 com música, salgadinhos e refrigerantes espalhados por uma mesa chamativa, e participa do jogo de “sete minutos no céu”, os convidados desaparecem levando consigo as guloseimas.

No decorrer do jogo, enquanto Jenna aguarda um beijo de Chris, é surpreendida por Matt. O diretor e os roteiristas utilizam um recurso criativo para transformar a garota, antes rejeitada pela escola inteira, em uma editora de moda de sucesso em Nova York, confiante e capaz de atrair para seu espaçoso loft o cobiçado jogador de hóquei. A reviravolta de sua vida é, em grande parte, um milagre atribuído a Matt.

Por circunstâncias que apenas o destino poderia explicar, Jenna reencontra Mark, seu melhor amigo de tempos que julgava esquecidos, morando na mesma cidade, em um apartamento no Greenwich Village. Eles não se viam desde aquela festa de aniversário quase vinte anos antes, mas os instintos de Jenna dos tempos de escola ainda estão intactos, e ela decide procurá-lo, consciente de que pode não ter sido merecedora de sua amizade no passado.

Mark Ruffalo traz seu carisma natural para formar com Garner uma das duplas mais marcantes do cinema recente. De certa forma, “De Repente 30” é uma reflexão sobre a complexa relação entre amizade e amor, frequentemente sacrificada por um pelo outro. Na infância residem os amores que guardamos apenas na memória, e Jenna, aprendendo por experiência própria, descobre que é para lá que desejamos voltar sempre que os desafios da vida nos afligem.

Filme: De Repente 30

Direção: Gary Winnick

Ano: 2004

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10