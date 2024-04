Romance com Julia Roberts, baseado em livro com mais de 15 milhões de cópias vendidas, está na Netflix

A incessante busca pela felicidade é uma jornada que permeia nossas vidas, uma busca constante por algo que nos complete, que nos traga realização. Mesmo quando conquistamos nossos sonhos e alcançamos nossos objetivos, essa sensação de plenitude parece nos escapar, como se estivéssemos perseguindo um horizonte em constante movimento, sempre além do nosso alcance. Essa insatisfação perene, embora possa ser angustiante, é também o motor que impulsiona nosso caminho adiante.

O filme “Comer, Rezar e Amar”, dirigido por Ryan Murphy e inspirado no livro autobiográfico de Liz Gilbert, não se trata apenas de um romance entre Liz e seu segundo marido, Felipe (cujo verdadeiro nome é José), como frequentemente retratado. Na verdade, é uma jornada em busca da felicidade, da paz interior e da sensação de completude. A protagonista, Liz (interpretada por Julia Roberts), é uma jornalista de sucesso que se casa com um homem apaixonado e sonhador. No entanto, com o passar do tempo, ela se vê insatisfeita com a previsibilidade e falta de emoção em sua vida. Sentindo-se como uma mera espectadora em sua própria existência, ela decide que é hora de buscar sua libertação.

Após o divórcio, Liz se envolve com David (interpretado por James Franco), um homem mais jovem. É então que um amigo, Mike (interpretado por Andy Shiraz), observa que Liz parece se transformar em cada um dos homens com quem se relaciona, como se perdesse sua identidade própria em busca de identificação com seus parceiros. Movida pelo desejo de redescobrir quem realmente é, Liz decide empreender uma jornada solitária pela Itália, Índia e Indonésia.

Em sua estadia em Roma e Nápoles, Liz redescobre o prazer nas coisas simples da vida, como a comida e as amizades. Na Índia, ela busca sabedoria em um ashram, mas encontra algo inesperado: um amigo peculiar chamado Richard do Texas (interpretado por Richard Jenkins), que a ajuda a encontrar clareza mental e a entender a importância do perdão próprio, em vez de esperar pelo perdão dos outros. Ela também aprende que a espiritualidade reside dentro de cada um de nós, não dependendo de demonstrações exteriores. Em Bali, reencontra o xamã Ketut, e é lá que, munida dos ensinamentos absorvidos ao longo de suas jornadas, ela finalmente se aceita plenamente antes de se entregar a um novo amor, representado por Felipe (interpretado por Javier Bardem), um brasileiro que cruzou seu caminho.

Nessa trajetória, Liz não apenas viaja por lugares exóticos, mas também por caminhos internos, descobrindo aspectos profundos de sua própria essência. O filme nos lembra que a verdadeira jornada rumo à felicidade muitas vezes reside não nos destinos que buscamos, mas nas transformações que ocorrem dentro de nós ao longo do caminho.

Essa jornada de autodescoberta em “Comer, Rezar e Amar” nos leva a refletir sobre a natureza da felicidade e o significado da vida. É uma narrativa que transcende a mera busca por prazeres momentâneos e romances apaixonados, mergulhando profundamente na busca pela essência de ser.

Liz Gilbert não está em busca apenas de escapismo ou gratificação imediata; ela está em uma missão para reconectar-se consigo mesma, para compreender sua própria identidade e encontrar paz interior. Ao longo de sua jornada, ela enfrenta desafios e encontra ensinamentos inesperados, muitas vezes vindos de fontes improváveis.

Filme: Comer, Rezar e Amar

Direção: Ryan Murphy

Ano: 2010

Gênero: Romance

Nota: 8/10