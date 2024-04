Filme baseado em obra de Tennessee Williams que deu o Oscar de melhor atriz à Cate Blanchett está no Prime Video

Inspirado na peça de Tennessee Williams, “A Streetcar Named Desire”, o filme “Blue Jasmine”, dirigido por Woody Allen e lançado em 2013, emergiu como uma obra aclamada. Destacando-se, rendeu a Cate Blanchett o cobiçado Oscar de melhor atriz no ano seguinte à sua estreia. A trama é influenciada pela vida de Ruth Madoff, esposa de um fraudador de Wall Street, imersa em um esquema de fraudes que resultou em sua prisão. Blanchett, por sua vez, se inspirou na persona de Ruth para dar vida à personagem central, Jasmine French.

No enredo, Jasmine, interpretada por Blanchett, é irmã adotiva de Ginger (Sally Hawkins). Sua vida toma um rumo inesperado quando seu marido, Hal (Alec Baldwin), é exposto não apenas por suas atividades fraudulentas no mercado financeiro, mas também por seus relacionamentos extraconjugais. Diante do colapso de sua vida de luxo, Jasmine se muda para São Francisco, para a humilde residência de sua irmã.

Agora confrontada com a realidade da pobreza, Jasmine se reinventa, matriculando-se em uma faculdade noturna e buscando emprego em uma clínica odontológica. Além disso, ela tenta impressionar Dwight (Peter Sarsgaard), fingindo ser uma designer de interiores. O filme, disponível no Prime Video, mescla elementos de comédia e drama, com um elenco notável que cria momentos marcantes, narrando a jornada surreal e trágica de Jasmine após a morte de Hal, que tira a própria vida após o escândalo, deixando-a desamparada.

Mantendo as aparências apesar da perda de tudo, Blanchett retrata habilmente os contrastes entre a decadente socialite e a trabalhadora recém-adaptada, encarnando a ironia de alguém que se tornou aquilo que sempre desdenhou. O falecido marido também afetou a vida de Sally e seu marido, Augie (Andrew Dice Clay), que, embora nunca tenham sido abastados, ganharam uma soma considerável na loteria e investiram em um negócio de hotéis no Caribe, seguindo os conselhos de Hal.

Enquanto Sally se separa do marido e busca novos relacionamentos, Jasmine os julga pelo seu status social, evidenciando as diferenças entre as duas irmãs adotivas, cujas vidas tomaram caminhos divergentes. A fotografia clara e colorida do filme ressalta a simetria e o equilíbrio, contrastando com o caos que permeia as vidas dos personagens. A estética ampla e arejada dos cenários luxuosos de Jasmine é contrastada com a sensação mais opressiva dos ambientes simples e humildes, refletindo o atual estado financeiro da protagonista.

Com sua marca única, Woody Allen transporta seu humor para o cenário ensolarado de São Francisco, desafiando as expectativas ao explorar novos territórios além de sua habitual Nova York cinzenta e fria.

Filme: Blue Jasmine

Direção: Woody Allen

Ano: 2016

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 9/10