Indicado a 2 Oscars, comédia romântica que foi maior bilheteria do Reino Unido por 15 anos está no Prime Video

De 1994 a 2009, “Quatro Casamentos e um Funeral”, que está no Prime Video, foi a maior bilheteria da história do cinema do Reino Unido. A comédia romântica, que foi promovida a clássico cult e é até hoje uma das mais amadas de todos os tempos, traz uma divertida e adorável história centrada em torno de Charles (Hugh Grant) e o romance à distância que ele vive com Carrie (Andie MacDowell). Charles é um solteirão com um grupo de amigos excêntricos que conheceu ainda na faculdade. Em um casamento, ele conhece a americana Carrie e se apaixona instantaneamente. Após uma noite romântica, ela volta para seu país e ele acredita que nunca mais a verá novamente.

Pouco tempo depois, Charles e Carrie se reencontram em um novo casamento. Decidido a não deixá-la escapar uma segunda vez, Charles pretende se declarar. No entanto, antes que tenha a menor chance, Carrie lhe apresenta seu noivo. A notícia imediatamente deixa Charles abatido, mas as coisas pioram quando ele descobre que seu assento na festa é uma mesa com suas ex-namoradas, nas quais ele falou mal umas para as outras. Depois de ser humilhado por elas à mesa, ele se reencontra com Carrie e, apesar do compromisso dela com outro homem, eles passam novamente a noite juntos, mas a paixão é derradeira. Desiludido com sua vida amorosa, Charles se pergunta se um dia irá se casar.

Até que ele recebe por correspondência um convite para um novo casamento. Desta vez, o de Carrie com seu noivo. A passagem dela pela cidade os reúne novamente em um encontro divertido e leve, no qual eles falam sobre suas experiências sexuais, deixando Charles surpreso. Carrie já teve ao menos 30 amantes, enquanto ele contabilizou apenas 9 mulheres com quem se deitou. As coisas são leves e divertidas, mas Charles não consegue se enganar, ele está mesmo apaixonado por Carrie, embora ela esteja pronta para se casar com o outro homem sem demonstrar nenhum tipo de hesitação. Decepcionado, ele parece resignado a aceitar que os dois não foram feitos um para o outro. Até que uma morte triste e dolorosa atinge o grupo de amigos de Charlie.

Charles, Matthew (John Hannah) e Fiona (Kristin Scott Thomas) estudaram juntos na universidade, enquanto Scarlett (Charlotte Coleman) passou a morar na casa de Charlie depois de uma festa. Essa parte da história não é contada, pois a versão final do enredo teve de excluir diversos fatos e eventos para dar maior dinamismo e sucintez. Originalmente, o filme teria quatro horas de duração, mas Mike Newell decidiu reduzir o roteiro de Richard Curtis aos quatro casamentos e o funeral, o que deu a ideia para o nome do filme.

A título de curiosidade, Richard Curtis se baseou em situações de sua própria vida para escrever o enredo. O filme foi tão aclamado em sua época que chegou a receber duas indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original. Embora não tenha levado a estatueta em nenhuma delas, a comédia romântica continuou e continua cultuada por amantes de cinema até os tempos atuais.

Filme: Quatro Casamentos e um Funeral

Direção: Mike Newell

Ano: 1994

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 9/10