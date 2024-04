O filme mais caro da Netflix, visto por mais de 150 milhões de pessoas

Quanto ao ápice da carreira cinematográfica de um ator, se este consiste em interpretar um super-herói, Ryan Gosling parece não ter motivos para se queixar. Reconhecido como um dos talentos mais destacados de sua geração, Gosling protagoniza produções tão diversas quanto cativantes, como “La La Land — Cantando Estações” (2016), dirigido por Damien Chazelle, e “Drive” (2011), de Nicolas Winding Refn. Sua presença confere às obras uma carta branca para envolver o público em projetos igualmente inovadores e oportunos.

É difícil determinar se a escolha de atores do calibre de Gosling para papéis diversos é um mero procedimento padrão para garantir a qualidade dessas produções. No entanto, é plausível especular que essa prática sinaliza as ambições ambiciosas das plataformas de streaming em elevar o nível do conteúdo oferecido, mesmo que mantenham um apelo popular. A indústria cinematográfica contemporânea busca incessantemente um equilíbrio delicado entre sofisticação e acessibilidade, almejando a sofisticação, mas sem abrir mão do alcance massivo.

“Agente Oculto” (2022), dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, representa um marco significativo para a gigante do streaming, sendo o filme com o maior orçamento já produzido pela empresa, custando a exorbitante quantia de 200 milhões de dólares. Inspirado no romance homônimo de Mark Greaney, este blockbuster marca o início de uma potencial franquia para a Netflix, confiando mais na força do elenco do que na trama em si para conquistar o público.

Sob o codinome Sierra Six, Gosling personifica um espião cujas ordens são ditadas pelo burocrata Donald Fitzroy, interpretado por Billy Bob Thornton. Envolvido em uma nova missão por seu novo superior, Denny Carmichael, interpretado por Regé-Jean Page, Six se vê desafiado a confrontar Lloyd Hansen, um ex-mercenário da CIA que agora trafica informações sigilosas. O surgimento de Chris Evans no papel de Hansen acrescenta uma camada de complexidade à trama, evitando que o enredo se transforme em mais uma saga de ação genérica.

A interação entre Six e Claire, a filha de Fitzroy sequestrada por Hansen, serve como outro elemento para atrair uma variedade maior de espectadores. O relacionamento entre os personagens, especialmente a conexão gradual entre Six e a garota interpretada por Julia Butters, adiciona nuances à narrativa, revelando a humanidade por trás do protagonista.

“Agente Oculto”, na Netflix, não se limita a ser apenas mais um filme de espionagem. Com seu elenco talentoso e uma trama repleta de reviravoltas, o filme representa um passo audacioso da Netflix em direção à produção de conteúdo verdadeiramente impactante e relevante.

Filme: Agente Oculto

Direção: Anthony e Joe Russo

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 9/10