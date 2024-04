Prepare-se para chorar litros! Novo filme da Netflix vai dilacerar seu coração em mil pedacinhos

O cinema filipino talvez seja o mais romântico do mundo hoje — para o bem e para o mal. Com seus enredos açucarados, cheios de passagens de franca exaltação ao amor eterno e sem limites e abobrinhas que tais, os filmes daquele pequeno país insular do Sudeste da Ásia, cercado pelo Pacífico Oeste, têm sido uma fonte perene de auxílio à resiliente economia filipina, e pelo que se assiste em “Uma Jornada entre Amigos”, esse é um veio ainda longe de ser exaurido.

RC Delos Reyes junta num mesmo bolo menções a um casamento moderno, a sombra de uma doença grave pairando por cima dos dois, um onipresente melhor amigo da esposa, compondo uma história engraçadinha, coloridinha, ligeirinha, de consumo imediato e que não deixa lição nenhuma (embora essa nunca tenha sido a intenção de fato). O diretor-roteirista cozinha em fogo brando todos os lugares-comuns que consegue, levando essa relação, digamos, peculiar por longuíssimos 114 minutos, com uma guinada bastante artificiosa no segmento final, como se percebesse a profusão de erros que é este seu trabalho e quisesse a todo custo corrigi-lo na undécima hora.

Como todos os sentimentos de que o homem desfruta e contra os quais flagra-se numa batalha encarniçada, tentando se libertar e cada vez mais enredando-se em seus fios, feito a mosca na teia da aranha, o amor tem predicados e defeitos de que se gosta ou se desgosta em maior ou menor proporção, despertando assim reações as mais imprevisíveis a depender de quem atinja. Em menos de um segundo passam-se décadas e já não parecemos mais tão novos; esperamos que alguém nos desperte antes de sair, e impeça que o sol se ponha nas nossas costas sem que possamos nos defender.

Ninguém ama impunemente. O verdadeiro leva muito tempo para se realizar em plenitude, o que significa passar por cima das próprias vontades — por mais certo que se possa estar — bater de frente com as opiniões e conceitos ditos certos, abdicar dessa mesma certeza em nome do que o outro considera imprescindível à felicidade, sua e do casal, ainda que, novamente, se saiba muito bem aonde levarão os sonhos de que nascem mortos, sem qualquer chance de vingar, de um e do outro. Cada mulher e cada homem é um universo muito particular, centrado em normas próprias, que funcionam com algum grau de acerto — ou não se estenderiam ao longo dos anos — e ideias específicas sobre o que é o mundo, um lugar hostil mesmo que não queira, com suas tantas revoluções sempre insistindo em botar abaixo tudo o que já existe há muito, muito tempo, sem saber muito bem como substituir toda a ruína de um sistema inquestionavelmente repleto de enganos, mas louvado por saber reconhecer quem vence dos eternos perdedores.

Shane, Bryan e Kristoff são amigos da vida toda. Os três comemoram o aniversário do personagem de Patrick Garcia, um solteirão convicto que acaba de fazer 39 anos e continua firme no propósito de sair com todas as mulheres que atravessarem-lhe o caminho, no que é ajudado pela visibilidade que a carreira de ator de telenovelas lhe proporciona. Por outro lado, Shane e Bryan, o casal formado por Kaye Abad e Paolo Contis, nunca se sentem invadidos pela invencível presença de Kristoff, e quiçá até ressintam-se um pouco de não poderem ter desfrutado da vida que tinham antes de se reconhecerem comprometidos um com o outro.

Reyes leva a narrativa para um dramalhão impossível de convencer ao destinar à mocinha de Abad um câncer de mama metastático, que logo se alastra pelo organismo, agonia que ela já vivera num passado recente. O gancho de que o diretor se vale para fazer a trama durar mais hora e meia é uma lista de coisas a serem antes do fim irremediável, entre as quais se inclui uma viagem à Tailândia, a jornada do título, na companhia do marido e, claro, do garanhão Kristoff, o único que escapa. É difícil de acreditar, mas é exatamente isso.

Filme: Uma Jornada entre Amigos

Direção: RC Delos Reyes

Ano: 2024

Gênero: Drama/Road movie

Nota: 6/10