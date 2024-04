O último grande filme de Mel Gibson está na Netflix

Para alguns, a existência pode ser comparada a um jogo eletrônico, onde enfrentam-se adversários constantes na jornada para se tornar um herói salvador. Essa narrativa é central em “Mate ou Morra”, que explora um espectro de temas aparentemente triviais. Completar etapas, sejam elas benéficas ou não; celebrar avanços profissionais; formar um núcleo familiar que ofereça suporte nos momentos de adversidade; e ter amigos confiáveis que se mostram empáticos e incansáveis em ajudar são aspectos valiosos da vida. Existem aqueles que não dão importância a tais aspectos, seja por falta de acesso a eles ou por acreditarem na capacidade de resolver sozinhos dilemas complexos.

Roy Pulver transita entre ser um indivíduo autossuficiente e um herói trágico, dependente de uma figura salvadora para evitar afundar em sofrimento e desespero. Joe Carnahan, conhecido por criar personagens brutos atormentados por um passado persistente, utiliza um protagonista amaldiçoado para evocar reflexões importantes, embora óbvias.

Através da estrutura de um jogo eletrônico, fica evidente a constante ameaça à vida de Roy, que enfrenta tentativas incessantes de assassinato. A desorganização de seu espaço sugere uma luta diária pela sobrevivência, com novos adversários tentando derrotá-lo cotidianamente. Contudo, a repetição destas tentativas de assassinato logo se torna monótona, um desafio do qual Frank Grillo desvia com manobras audaciosas e perseguições espetaculares.

Frank Grillo, o protagonista, é marcado por felicidades passadas e pela consciência de seus perseguidores. Ele revive sua morte diariamente, em uma trama que entrelaça elementos de filmes anteriores e mitologia egípcia, associando-o a Osíris, um deus que enfrenta a morte e a desintegração mas alcança a imortalidade, embora a um custo terrível.

A busca de Roy por seu filho simboliza uma tentativa de reconstruir um mundo livre de tragédias. Seu encontro com Joe reflete na ficção a real conexão entre Frank e Rio Grillo, além de momentos de ternura com Jemma, interpretada por Naomi Watts, e confrontos com o coronel Clive Ventor, vivido por Mel Gibson, que personifica a adversidade. Este filme se destaca como uma obra que, apesar de sua leveza aparente, convida à reflexão sobre a resiliência e a busca por redenção.

Filme: Mate ou Morra

Direção: Joe Carnahan

Ano: 2020

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 8/10