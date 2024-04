Romance encantador com Justin Timberlake e Mila Kunis, na Netflix, vale cada segundo do seu tempo

Em um ritmo frenético que só cede quando o crepúsculo dá espaço à calmaria da noite, encontramos conforto na solidão dos nossos quartos, até que a solitude revela suas verdadeiras intenções, mais afiadas do que se possa imaginar, preparadas para um ataque certeiro. A narrativa de “Amizade Colorida” se insere no gênero das comédias românticas da grande indústria cinematográfica, abordando vidas marcadas por êxito, riqueza e glamour, que, ainda assim, não conseguem suprir uma necessidade intrínseca e possivelmente essencial, pronta para evoluir para algo tão intimidador quanto cativante, que ainda sustenta um vislumbre de esperança na essência humana.

Sob a direção de Will Gluck, que já havia explorado temas semelhantes anteriormente, o filme aprofunda-se na dinâmica complexa entre dois indivíduos que, aparentemente seguros em sua independência, se veem imersos em um turbilhão de emoções inesperadas e reveladoras, após o simples toque de suas mãos. Jamie, uma executiva ambiciosa em Nova York, maneja sua vida profissional com destreza. Ao cruzar caminhos com Dylan, um renomado diretor de arte conhecido por suas opiniões influentes sobre moda em um site popular, ela identifica nele a chance de impulsionar sua carreira, apostando em uma renovação visual para a revista que comanda, apesar de algumas ressalvas quanto ao seu rendimento.

A sutileza do roteiro, coescrito por Gluck e seus colaboradores, reside na exploração dos perfis dos protagonistas. Mila Kunis empresta à sua personagem uma determinação tipicamente atribuída a figuras masculinas, enquanto Justin Timberlake encarna um romântico relutante, ambos defendendo com vigor esses papéis atípicos. O filme brinca com a inversão de estereótipos, com Kunis assumindo uma postura desafiadora e Timberlake mantendo-se cauteloso, antecipando as consequências de sua aproximação. A negociação da contratação de Dylan se estende, e após diversas saídas, o inevitável acontece, culminando em uma cena íntima habilmente conduzida pelos atores.

O elenco secundário enriquece a trama, trazendo personagens memoráveis como o pai de Dylan, interpretado por Richard Jenkins; a mãe de Jamie, vivida por Patricia Clarkson; e Woody Harrelson no papel de Tommy, o editor de esportes, confidente e figura carismática, adicionando profundidade e diversidade a uma história que, embora trate de um tema familiar, permanece relevante enquanto existirem seres humanos capazes de surpreender.

Filme: Amizade Colorida

Direção: Will Gluck

Ano: 2011

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10