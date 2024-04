O filme da Netflix, digno de Oscar, que vale cada milésimo de segundo do seu tempo, mas que você ainda não assistiu

Em sua obra seminal de 1905, Albert Einstein lançou luz sobre a flexibilidade do tempo, sugerindo que as leis da física se mantêm constantes em qualquer sistema de referência inercial. Oriol Paulo, no entanto, destila essas ideias complexas em uma narrativa envolvente com seu filme “Durante a Tormenta”.

A história se desenrola com uma tempestade bifurcada no tempo, conectando 1989, ano notável pela queda do Muro de Berlim, um marco escolhido por Eric Hobsbawm para simbolizar o fim de uma era, e 2014. Ambos, Einstein e Hobsbawm, partilham mais do que sua origem judaica e a migração para os EUA fugindo do nazismo; eles representam figuras que buscaram compreender e explicar grandes transições, sejam elas físicas ou históricas.

O impacto da derrubada do muro ressoa fortemente mesmo após três décadas, e Paulo aproveita esse evento para ancorar sua trama. A narrativa segue Nico, cuja infância é abruptamente interrompida por um ato violento e seu subsequente encontro fatal com um caminhão. Avançando no tempo, conhecemos Vera, que se muda para a casa outrora habitada por Nico e acidentalmente cruza os caminhos do tempo, alterando a história do garoto e, consequentemente, a sua própria. As ações de Vera reverberam em um caos intricado, uma vida desfeita que agora ela precisa desesperadamente restaurar.

A estrutura do filme é uma alegoria, convidando o público a contemplar a natureza caprichosa do tempo e suas repercussões. Em “Durante a Tormenta”, Paulo continua sua exploração do tempo como uma entidade que domina e molda nossas vidas, um tema já explorado em “Um Contratempo”. Ele instiga a reflexão: o homem, preso na marcha inabalável do tempo, raramente percebe o valor do que recebe em troca das horas gastas.

O filme não apenas entretém, mas também semeia a ideia de que o tempo, se bem compreendido, pode ser a chave para a sabedoria, algo que apenas alguns conseguem capturar, enquanto outros passam a vida tentando, e muitos jamais reconhecem o potencial do tempo como um mestre silencioso.

Filme: Durante a Tormenta

Direção: Oriol Paulo

Ano: 2018

Gênero: Suspense/Drama/Ficção Científica

Nota: 9/10