Uma das comédias mais famosas dos anos 2000, com Madonna, está no Prime Video

Curiosamente, uma das comédias românticas mais famosas dos anos 2000 é também uma das piores. “Sobrou Pra Você”, protagonizada por Madonna e Rupert Everett, foi extremamente divulgada e aguardada pelo público. A canção “American Pie”, de Don McLean, regravada por Madonna para compor a trilha sonora do filme, tornou-se um hit mundial, alcançando a 29ª posição no ranking da Billboard Hot 100. Todo o marketing em torno da comédia romântica fez com que ela reverberasse na mídia. No entanto, nada disso foi o bastante para aquecer a venda de ingressos nos cinemas. As bilheterias mal cobriram os custos do filme.

A verdade é que o roteiro de “Sobrou Pra Você”, escrito por Tom Ropelewski, nunca alcançou seu pleno potencial. O filme não possui cenas ou diálogos marcantes, nem personagens carismáticos. As atuações não foram particularmente especiais, embora a escolha de Madonna tenha alavancado midiaticamente a história.

No entanto, o enredo é pioneiro ao tratar da paternidade gay e de famílias “fora do padrão”. Madonna interpreta Abbie Reynolds, uma professora de ioga que sonha em formar uma família, mas cujo azar na escolha dos namorados atrapalhou os planos de maternidade. Melhor amiga de Robert (Everett), com quem desabafa sobre fertilidade e relacionamentos, ele tenta convencê-la a namorar sem se preocupar com o relógio biológico e simplesmente curtir a vida.

Até que um dia, os dois desfrutam de uma noitada de música, bebidas e brincadeiras e acabam fazendo sexo. Na manhã seguinte, Robert lida com a situação como todos os caras com quem Abbie passou uma noite antes: sendo machista, culpando-a pelo ocorrido e pedindo para ela ir embora. Magoada, Abbie passa um tempo sem atender as ligações do amigo. No entanto, quando descobre que está grávida, sente que precisa contar para Robert. Durante uma conversa, eles decidem morar juntos e criar a criança como uma família.

Ao longo dos anos, Robert se relaciona com outros homens, pois o combinado não exige que ele e Abbie tenham um relacionamento de casados ou sejam fiéis um ao outro. Abbie, embora às vezes se sinta enciumada, aceita a vida de Robert fora de sua família. Mas quando ela conhece Ben (Benjamin Bratt), por quem se apaixona, as coisas mudam.

Robert fica ciumento e possessivo. Quando é informado de que Abbie quer se mudar com o filho deles, Sam, para Nova York, ele decide brigar na Justiça. O trabalho de Bem, o noivo, exige que ele esteja em Nova York, e ele quer levar Abbie e Sam com ele. Então, a história que começa leve e otimista toma rumos obscuros e dramáticos em uma batalha judicial.

Se a comédia do começo já não era particularmente encantadora, o filme se torna excessivamente amargo quando toma contornos de drama de tribunal. Nem mesmo toda a experiência do renomado diretor John Schlesinger, que já dirigiu filmes como “Perdidos Na Noite” (1969) e “Maratona da Morte” (1976), conseguiu salvar “Sobrou Pra Você” de sua pequenez. Você começa a assistir ao filme para se sentir feliz e termina triste.

Filme: Sobrou Pra Você

Direção: John Schlesinger

Ano: 2000

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 7/10