Indicado a 22 prêmios, obra-prima do cinema europeu que você ainda não conhece está no Prime Video

Ken Loach, um cineasta britânico de 87 anos, que há mais de cinco décadas se dedica ao cinema, nos presenteia com “Você não estava aqui”, lançado em 2019. Este filme é apenas um dos tantos que compõem sua vasta obra, que aborda, predominantemente, as angústias e dificuldades da classe operária na Inglaterra.

A trama nos apresenta a família de Ricky (Kris Hitchen) e Abbie (Debbie Honeywood), juntamente com seus filhos Seb (Rhys Mcgowan) e Liza (Katie Proctor). Ricky busca independência profissional ao se tornar motorista franqueado de uma transportadora. Esse modelo de trabalho, aparentemente promissor, tornou-se comum nos dias atuais. Sem vínculos empregatícios, o trabalhador assina um contrato com a empresa, tornando-se seu próprio chefe, com flexibilidade de horários e locais de entrega, mas a custo de grande esforço e sacrifício. Abbie, que trabalha como cuidadora de idosos, vê-se obrigada a vender seu carro para ajudar na compra da van que Ricky utilizará.

Entretanto, as consequências desse estilo de vida refletem as adversidades inerentes ao capitalismo contemporâneo. A exploração do trabalhador, muitas vezes velada, leva a problemas como estresse, ansiedade e distanciamento nas relações familiares. Loach, por meio de sua obra, não apenas retrata a realidade britânica, mas lança um olhar crítico sobre o panorama global.

Uma das principais mensagens do filme é desmistificar a ideia de que a Europa oferece uma qualidade de vida superior. O conceito de “Estado de Bem-Estar Social” tornou-se obsoleto, revelando uma realidade em que as condições de trabalho são precárias e os custos de vida elevados, especialmente em grandes centros urbanos.

Vivemos em uma era na qual as relações de trabalho estão cada vez mais fragilizadas, e os direitos trabalhistas, corroídos. Modelos como terceirização, trabalho freelancer e empreendedorismo individual trazem a ilusão de autonomia, enquanto, na prática, exigem um esforço desmedido para garantir uma renda mínima, muitas vezes à custa da saúde física e mental.

Um tempo atrás, em Goiânia, um entregador de aplicativo se acidentou ao distrair-se com o celular enquanto trabalhava. Esse incidente, infelizmente comum, evidencia os perigos e as pressões enfrentadas por esses profissionais. A urgência imposta pelo trabalho, aliada à necessidade de estar constantemente conectado, coloca em risco não apenas a segurança, mas também a qualidade de vida desses trabalhadores.

“Você não estava aqui”, no Prime Video, não apenas denuncia as injustiças do sistema capitalista, mas também nos convida a refletir sobre as relações de trabalho contemporâneas e os impactos que estas têm em nossas vidas e na sociedade como um todo. É um convite à conscientização e à busca por alternativas que promovam uma vida digna e equilibrada para todos.

Filme: Você Não Estava Aqui

Direção: Ken Loach

Ano: 2019

Gênero: Drama

Nota: 10