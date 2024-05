O filme na Netflix que é a despedida de Bruce Willis da atuação

Uma das maiores celebridades do cinema e da televisão do século 20, Bruce Willis, teve uma queda vertiginosa na qualidade das produções nas quais se envolveu nos últimos anos. Aposentado da atuação em 2022 devido à perda de memória, ele foi diagnosticado em 2023 com demência, condição que o impediu de continuar atuando. No entanto, algumas produções gravadas por ele anteriormente só foram lançadas no ano passado. Então, ainda é possível encontrar trabalhos mais recentes com o ator. Uma delas é “No Lugar Errado”, de Mike Burns e roteiro de Bill Lawrence.

Mas, como já foi falado por aqui, a carreira de Willis já vinha em queda. Seu último grande filme foi “Glass”, de 2019, da trilogia de M. Night Shyamalan, cujos antecessores são “Corpo Fechado” e “Fragmentado”. Depois disso, ele gravou uma série de filmes de ação, produções de baixo orçamento que dificilmente serão lembradas a longo prazo.

“No Lugar Errado” é um deles. Um filme clichê e esquecível, o thriller de ação acompanha Frank (Bruce Willis), um chefe de polícia. Na primeira cena, ele está em um jantar com sua esposa, Maggie (Lauren McCord). Ele exagera no álcool, enquanto discutem sobre terem planejado o melhor para sua filha, Chloe (Ashley Greene), mas isso não ter sido suficiente para impedir o destino de recalcular a rota. Chloe teve um diagnóstico de câncer e isso, obviamente, afetou toda a família. No caminho para casa, Frank, que não está tão sóbrio quanto deveria, acerta um cervo na rodovia, provocando um acidente que mata Maggie.

A situação faz com que ele perca o cargo na polícia e tenha que trabalhar como segurança. Ao testemunhar um homicídio relacionado ao tráfico de drogas, Frank provoca a prisão do criminoso Virgil (Massi Furlan) e a fúria do filho dele, Jake (Michael Sirow), que quer se vingar.

Bruce Willis, que interpreta um herói taciturno e lacônico, deveria ser o fio condutor da história, provocando algum tipo de identificação com o personagem ou ao menos exprimindo algum carisma. Provavelmente, por conta dos próprios problemas de saúde do ator, isso não foi possível. Willis parece completamente desconectado da narrativa e parece quase forçado a performar diante das câmeras. É visível o uso constante de um dublê no lugar de Willis. São muitas as cenas em que ele aparece de costas ou que seu rosto é borrado.

Uma matéria do LA Times apurou que dias depois do início das gravações de “No Lugar Errado”, o diretor Mike Burns enviou um e-mail ao roteirista com um pedido urgente para reduzir as páginas de Bruce Willis em, no máximo, cinco. Ainda, que os diálogos precisariam ser mais curtos e os monólogos removidos. O filme mostra claramente o declínio mental do ator e é de partir o coração.

A consequência disso é que “No Lugar Errado”, na Netflix, não funciona. Não transmite o tipo de tensão que o público precisa em uma perseguição de gato e rato. Não traz apego a nenhum personagem e não dá sentido algum à história. O filme serve mais como uma despedida.

Filme: No Lugar Errado

Direção: Mike Burns

Ano: 2022

Gênero: Ação/Policial/Suspense

Nota: 6/10