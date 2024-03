Último dia para assistir, na Netflix, à mais bela história de amor do cinema mundial dos últimos 7 anos

A ideia de que o amor pode ser comparável a uma besta indomável, espreitando nos cantos mais sombrios da alma humana, recebe uma interpretação fresca e audaz em “Corações Gelados”. Este filme tece um conjunto de metáforas inovadoras e provocantes, explorando a complexidade das relações afetivas entre homens e mulheres, bem como os modos pelos quais o amor pode tanto salvar quanto destruir indivíduos. Ambientado na isolada e gélida paisagem de Iqaluit, no extremo norte do Canadá, o diretor Kim Nguyen coloca seus personagens principais contra um pano de fundo desolador para extrair e examinar a essência amarga do amor e seus diversos aspectos, um empreendimento que poderia facilmente ter descambado para o melodrama. No entanto, a narrativa mantém sua integridade e subverte as expectativas, crescendo em intensidade até seu ápice.

A cinematografia de Nicolas Bolduc se funde com a trama de maneira magistral, trazendo para a narrativa uma sensação de vastidão que é ao mesmo tempo opressiva e opressora, um paradoxo que persiste até o desfecho do filme. A imensidão fria e nebulosa da paisagem invoca uma melancolia profunda, mas é equilibrada por Nguyen com momentos de esperança, mesmo que sejam de natureza agridoce. Através de diálogos que referenciam figuras culturais como Gil Scott-Heron e Jack White, e através de cenas que misturam o cotidiano com o surreal, como festas e corridas de trenó, o filme lentamente desvela a complexidade de seus personagens, especialmente Roman, interpretado por Dane DeHaan, que se revela menos inatingível e mais humano à medida que o filme progride.

A performance de Tatiana Maslany como Lucy adiciona uma camada de vulnerabilidade e doçura ao filme, com sua personagem mostrando-se ainda mais desorientada que Roman. A trama se aprofunda quando Lucy, após uma breve separação, decide investir o que lhe resta de recursos para reencontrar Roman, seu trágico herói. Esse reencontro acende novos conflitos, especialmente com a presença de um urso falante, dublado por Gordon Pinsent, que serve como um bizarro conselheiro para Roman, misturando filosofia com ingenuidade. A habilidade de Nguyen em entrelaçar as trajetórias de seus personagens trágicos, especialmente dando destaque à luta de Lucy contra um passado traumático, insufla nova vida ao filme, destacando a capacidade do cinema independente de inovar e desafiar o status quo.

Filme: Corações Gelados

Diretor: Kim Nguyen

Ano: 2016

Gêneros: Romance/Drama

Avaliação: 9/10