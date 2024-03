5 filmes incríveis que chegaram recentemente à Netflix

Atirador (2007), Antoine Fuqua

Divulgação / Paramount Pictures

Bob Lee Swagger é um ex-atirador de elite que se retirou para viver uma vida tranquila nas montanhas após uma missão fracassada na Etiópia. No entanto, ele é convocado de volta à ação pelo coronel Isaac Johnson, que o convence a ajudar a prevenir um suposto assassinato do presidente dos Estados Unidos. Swagger logo percebe que foi enganado e se encontra no centro de uma conspiração para assassinato. Ele então embarca em uma missão para limpar seu nome e descobrir a verdade por trás do complô. Enquanto Swagger investiga, ele é alvo de várias tentativas de assassinato e é forçado a usar suas habilidades de atirador para se defender. Ao longo do caminho, ele recebe ajuda de pessoas improváveis, como o agente do FBI Nick Memphis e Sarah Fenn, a viúva de um ex-companheiro de guerra. Conforme a trama se desenrola, Swagger descobre que o complô vai muito além do que ele imaginava, envolvendo altos escalões do governo e militares.