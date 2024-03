Superior a John Wick, o melhor filme de ação dos últimos 3 anos, está na Netflix

Indivíduos do dia a dia se veem em encruzilhadas que exigem deles um distanciamento involuntário. Ao se prevenirem meticulosamente contra imprevistos, são confrontados com inesperadas voltas do destino. Mesmo com a possibilidade de retorno ao estado original em breve, mantêm-se íntegros, optando pela prudência, o que, em determinados contextos, revela-se um fardo. “Anônimo” desconstrói a realidade de um homem íntegro com uma reviravolta abrupta, elevando o nível de tensão, todavia, mantendo-se fiel à sua estratégia narrativa.

A aclamada produção de Ilya Naishuller explora a fragilidade de seu personagem central através de momentos cruciais onde ele revela facetas anteriormente ocultas. Uma lógica implacável surge justamente quando menos se espera, servindo como um portal para uma existência que ele lamenta, mas aceita como resolução para um conflito profundo. O charme de “Anônimo” reside na atuação impecável de Bob Odenkirk, cujo talento ultrapassa as fronteiras do humor, conforme demonstrado pelo roteiro de Derek Kolstad. Encarnando um personagem cuja complexidade se balanceia perigosamente entre o cômico e o dramático, Odenkirk evoca a essência de personagens memoráveis de Liam Neeson, batalhando contra sua essência para sobreviver, porém com uma sutileza que o distingue.

Hutch Mansell representa a monotonia do cotidiano e se satisfaz com ela. Após nos familiarizarmos com a rotina enfadonha de Hutch, compartilhada com sua esposa Becca e seus filhos Brady e Sammy, interpretados por Gage Munroe e Paisley Cadorath, respectivamente, ele segue para o trabalho em sua vestimenta sombria, enfrentando o dia a dia da cidade. Naishuller sinaliza uma tensão no casamento, permitindo que Connie Nielsen desenvolva a complexidade de Becca e sua insatisfação, mas o foco se mantém nas sequências de ação que impulsionam o enredo desde o início. Um roubo em sua residência por um casal exige uma decisão rápida; Hutch opta por oferecer uma pequena quantia e seu relógio de valor sentimental, em vez de confronto. A cena, embaçada por uma iluminação sutil, sugere uma reviravolta iminente, confirmada quando Hutch hesita em um momento decisivo, permitindo que os invasores escapem sem levar nada de valor.

A intranquilidade assola os Mansell até que Hutch se vê compelido a agir após suspeitar que um item pessoal de Sammy foi levado. Este momento catalisa uma série de eventos onde Hutch, um pai dedicado e marido negligenciado, navega por um mar de dilemas morais, resolvidos com sua habilidade em combate, uma herança de seus dias como agente do FBI. Em uma dessas confrontações, ele enfrenta o filho de um mafioso russo, adicionando uma camada de complexidade à narrativa, um desafio que Odenkirk executa com maestria, gradualmente retornando à sua vida anterior.

Filme: Anônimo

Direção: Ilya Naishuller

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 9/10