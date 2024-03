Com Brad Pitt e Julia Roberts, filme divertidíssimo de Gore Verbinski está na Netflix

Escrito por J.H. Wyman e dirigido por Gore Verbinski (“O Chamado”, “Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra”), “A Mexicana” é um filme de ação e comédia estrelado por Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini.

Jerry Welbach (Brad Pitt) precisa executar algumas missões inglórias para uma organização criminosa depois que ele, acidentalmente, coloca um chefão da máfia na cadeia. O homem é nada menos que Margolese (Gene Hackman), que manda, por meio de seu tenente, Nayman (Bob Balaban), uma tarefa para Jerry: ir até o México buscar uma relíquia; uma pistola histórica, chamada de ‘A Mexicana’.

Quando Jerry revela à namorada, Samantha (Roberts), sobre a missão, ela furiosamente arremessa as roupas dele pela sacada do apartamento. É que o casal, embora apaixonado, vive uma crise por conta do emprego de Jerry. Samantha quer que ele se case com ela e dedique mais tempo a ela, levando-a, inclusive, embora para Las Vegas. Este é o plano. O problema é que apesar de ele tenha prometido ser ‘menos egoísta’ e fazer as vontades dela, ele está nas mãos da gangue que o ordenou ao México.

O absurdo desta situação, de que Jerry está sob a mira de um gângster caso não efetue a tarefa, mas Samantha aparentemente não se dá conta dos riscos, rotulando-o de egoísta por nunca pensar nela e viver viajando, dá um tom cômico e exagerado à trama, que se desenrola em uma série de acontecimentos extravagantes e engraçados.

Jerry não quer virar salsicha enlatada nas mãos dos criminosos, então não pensa duas vezes antes de pegar um avião e partir para o México para cumprir sua missão. Enquanto isso, Samantha promete que nunca mais vai falar com ele novamente. Ela parte para Las Vegas para trabalhar de garçonete e crupiê, mas no meio do caminho é sequestrada por Leroy (James Gandolfini), que também quer botar as mãos em Jerry e acredita que Samantha saiba seu paradeiro.

Enquanto Jerry se mete em um monte de confusão e acidentes para levar ‘A Mexicana’ para Margolese, Samantha e Leroy desenvolvem uma amizade inesperada, divertida e cheia de diálogos afiados. Enquanto Brad Pitt entrega uma atuação hilária e atrapalhada de um lado, a química de Julia Roberts e James Gandolfini em tela é simplesmente a cereja do bolo do outro.

Um filme que não se preocupa em entregar profundidade, mas que mistura de maneira magnética diversos gêneros, transitando entre a comédia, o romance e filmes de máfia com uma pitada de faroeste, “A Mexicana”, na Netflix, é uma distração deliciosa, embora se faça necessário o alerta: a violência é explícita e recorrente.

O roteiro é brincalhão e dá saltos no tempo para frente e para trás, desafiando a atenção do espectador. Além disso, traz diversas reviravoltas, deixando a trama sempre intrigante e surpreendente. Com cenas que se passam nos Estados Unidos e no México, cheio de ambientações pitorescas e divertidas, a fotografia usa e abusa de cores fortes, de luzes naturais e de elementos arquitetônicos e culturais da paisagem mexicana.

Filme: A Mexicana

Direção: Gore Verbinksi

Ano: 2001

Gênero: Ação/Romance/Comédia

Nota: 9/10