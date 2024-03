Prepare-se para cancelar os planos dessa noite: nova aventura com Millie Brown,na Netflix, vai te fazer querer ficar em casa

Uma releitura dos clássicos contos de fadas, o novo longa-metragem de Juan Carlos Fresnadillo, indicado ao Oscar por “Esposados” em 1997, “Donzela”, coloca Millie Bobby Brown no centro de uma aventura pela sua sobrevivência, depois que ela aceita se casar com um príncipe aparentemente perfeito. Ela vem de um vilarejo falido, onde os moradores vivem na mais completa miséria e sua família já quase não encontra meios para ajudá-los, porque seus recursos também estão escassos. Quando recebe a visita da Rainha Isabelle (Robin Wright) com uma proposta de casamento, Lord Bayford não pensa duas vezes em aceitar a oferta.

Apesar de viverem em uma vila empobrecida, Elodie (Brown) e sua irmã (Floria) cavalgam livremente e se aventuram em suas próprias expedições nos arredores. Embora já tenha havido alguns atritos com a madrasta, Lady Bayford (Angela Bassett), a relação não é exatamente tumultuada, mas a confiança não está 100% consolidada.

Quando Elodie recebe a notícia de que irá se casar com um príncipe, ela inicialmente está relutante. Sua família a acompanha na viagem até o castelo para finalizar o acordo e ela observa o horizonte angustiada em relação ao seu futuro e sobre quem será seu noivo. Mesmo assim, ela aceita a missão com coragem, afinal, há um bom motivo para tudo isso; salvar seu povo.

Mas algo surpreendente acontece quando ela e o príncipe Henry (Nick Robinson) se encontram. Eles imediatamente se conectam, e então Elodie começa a ficar menos preocupada em relação ao casamento. Eles têm uma breve conversa no jardim e depois fogem a cavalo, situação que permite com que Henry apresente a Elodie às deslumbrantes paisagens do reino.

No entanto, as coisas não parecem tão perfeitas para Lady Bayford, que tenta se relacionar com a rainha Isabelle e recebe um balde de água fria quando tem sua amizade rejeitada. Começa a ficar claro que nem tudo é o que parece e que o casamento pode não ser o melhor arranjo para salvar seu vilarejo. Ela tenta alertar Elodie, que embora reflita sobre seu conselho, decide por confiar no príncipe Henry e subir ao altar com ele.

Neste momento, as suspeitas de Lady Bayford se confirmam. Depois de uma cerimônia estranha, Elodie é lançada pelo príncipe em um precipício e cai em uma floresta completamente seca, porque ali vive um dragão furioso, incumbido de destruir tudo pela frente e perseguir todas as jovens donzelas que são lançadas naquele abismo como sacrifício para um mortal e bizarro ritual.

Avisada pelo dragão que seu destino está selado e que será como o de todas as suas predecessoras, fatal, Elodie luta para sobreviver e, quem sabe, retornar para sua família. Em uma longa, solitária e dolorosa jornada, ela aprende que nenhum homem pode salvá-la. Com os recursos que encontra no caminho, ela luta contra as probabilidades para viver e mostrar que a delicada fachada de uma mulher esconde sua verdadeira força.

“Donzela”, na Netflix, é uma versão mais sombria das histórias de princesas e, embora continue sendo sessão da tarde, mostra que Millie Bobby Brown consegue com muita competência carregar um filme nas costas.

Filme: Donzela

Direção: Juan Carlos Fresnadillo

Ano: 2024

Gênero: Aventura/Ação/Fantasia

Nota: 8/10