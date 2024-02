10 filmes extraordinários indicados ao Oscar 2024 e onde assisti-los

Golda: A Mulher de Uma Nação (2023), Guy Nattiv – Prime Video

Divulgação / Maven Screen Media

No tenso outubro de 1973, o Mossad alerta Israel sobre iminentes ataques do Egito e da Síria. A primeira-ministra Golda Meir hesita em agir, enfrentando ceticismo do Ministro da Defesa Moshe Dayan. No Yom Kippur, o ataque surpresa põe Israel em desvantagem. Com derrotas e desconfiança, Meir busca alternativas desesperadas, incluindo ajuda dos EUA. Enquanto os egípcios avançam, estratégias arriscadas de líderes israelenses se desdobram, revelando um capítulo crucial na história do Oriente Médio. Em meio à escalada do conflito, o Tenente-General David Elazar propõe uma arriscada ofensiva para aliviar as pressões em Israel. A despeito das tensões internas, a operação liderada pelo Major-General Avraham Adan resulta em derrota frente às forças egípcias. Dayan, perdendo a confiança de Meir, propõe um ataque aéreo a Damasco, mas a falta de aviões impede a execução.