Baseado em livro que vendeu mais de 3 milhões de cópias em 30 países, romance épico de tirar o fôlego está no Prime Video

Escrito por Irène Némirovsky, uma escritora franco-judia durante a ocupação nazista na França, “Suíte Francesa”, que está no Prime Video, é uma adaptação cinematográfica de Saul Dibb, que teve a colaboração de Matt Charman para o roteiro. O enredo gira em torno de um romance entre Lucile Angellier (Michelle Williams) e Bruno von Falk (Matthias Schoenaerts). Ela, uma jovem casada com um soldado francês que se tornou um prisioneiro de guerra e no qual não se tem notícias. Presa na mansão de sua sogra desconfiada e controladora, madame Angellier (Kristin Scott Thomas), sua rotina se transforma com a chegada de Bruno, um oficial alemão, que se hospeda em um dos quartos da casa.

Embora os soldados alemães sejam detestáveis, se apossando de residências, objetos pessoais e alimentos das famílias francesas, o charmoso Bruno é respeitoso e está apenas cumprindo suas obrigações como oficial. Aos poucos ele se revela um homem encantador e apaixonado por Lucile, embora pouco expresse verbalmente sobre suas emoções. Tudo é demonstrado por meio de ações. Ele está constantemente a encobrindo em situações que poderiam ser um risco para sua vida ou ajudando os amigos e vizinhos dela. À noite, Lucile escuta uma triste melodia de seu quarto. É Bruno, ao piano, colocando naqueles acordes melancólicos seus sentimentos guardados. Afinal, ele também é casado na Alemanha. O amor é, por inúmeros fios, proibido.

O filme explora histórias de outras pessoas da vizinha, por exemplo, a de Celine Joseph (Margot Robbie), uma mulher que se deita com soldados alemães, é vista como prostituta e sempre olha para Lucile com desdém. É que sua família costumava ser inquilina de madame Angellier, que decidiu expulsá-los e colocar outros inquilinos no lugar. Também o fazendeiro Benoit Labarie (Sam Riley), que passa seus dias tentando manter as mãos do soldado alemão instalado em sua casa longe de sua esposa, enquanto passa suas noites invadindo o estaleiro do visconde Montmort (Lambert Wilson) e sua esposa (Harriet Walter) para roubar suas galinhas para comer.

Depois de procurado por roubo, Benoit é encontrado pelo soldado que dá investidas em sua mulher. Então, acaba o matando durante uma briga. Agora na mira dos alemães por ser não apenas mais um ladrão, mas um assassino, Benoit causa um verdadeiro rebuliço na cidade, porque os alemães pretendem fuzilar não apenas ele, mas qualquer um que ajudá-lo ou qualquer francês que possa servir de exemplo.

Quando Lucile se envolve na situação, colocando sua própria vida em risco, Bruno terá de se posicionar para protegê-la ou para entregá-la de bandeja para seus superiores. O casal é colocado diante de um dilema moral, em que terá de escolher entre o dever e o amor.

Como já dito anteriormente, o romance foi escrito por Irène Némirovsky, que morreu no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ela o escreveu à mão em um caderno em 1942, mas o manuscrito inacabado ficou guardado em meio as suas coisas pela filha, Denise Epstein, durante 60 anos. Denise pensou que o caderno se tratava de um diário da mãe e não teve coragem de abrí-lo, pois pensou que seria muito doloroso lê-lo. Quando finalmente decidiu examinar o caderno, porque havia feito um acordo para doar os objetos de sua mãe para um arquivo francês, descobriu que se tratava de um romance. O livro foi publicado em 2004 e registrou mais de 3 milhões de cópias vendidas em mais de 30 países.

Filme: Suíte Francesa

Direção: Saul Dibb

Ano: 2014

Gênero: Romance/Drama

Nota: 8/10