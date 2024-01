5 filmes na Netflix para renovar as esperanças e trazer renovação espiritual

Livre (2014), Jean-Marc Vallée

Anne Marie Fox / Fox Searchlight

Com o fim do casamento e a morte da mãe, Cheryl Strayed perde toda esperança. Após anos de comportamento imprudente e destrutivo, ela toma uma decisão impulsiva. Sem experiência alguma, impulsionada apenas pela pura determinação, Cheryl percorre mais de mil milhas da Trilha do Pacífico, sozinha. O filme captura de forma impactante os terrores e prazeres de uma jovem seguindo adiante contra todas as probabilidades, em uma jornada que enlouquece, fortalece e, por fim, cura.