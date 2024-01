Aclamada pela crítica e inspirado em “Clube da Luta”, a melhor comédia de 2023 está no Prime Video

Nesta comédia adolescente, Emma Seligman cria um longa-metragem com a estrutura e características típicas de um bom filme do gênero, mas inova ao trazer novos conceitos.

A trama começa apresentando-nos PJ (Rachel Sennott) e Josie (Ayo Edebiri), duas alunas do ensino médio conhecidas por serem lésbicas, feias e sem talento. Com o início do ano letivo, elas decidem mudar isso. Seu objetivo é ficar com outras garotas e melhorar suas reputações na escola.

PJ almeja conquistar a líder de torcida Brittany (Kaia Gerber), enquanto Josie é atraída por Isabel (Havana Rose Liu). Suas tentativas de conquistar essas garotas nunca funcionam, e nada parece chamar a atenção delas. A situação muda quando, na feira anual da escola, PJ e Josie se envolvem em uma briga com o jogador de futebol Jeff (Nicholas Galitzine), namorado de Isabel.

A confusão se intensifica quando Isabel e Jeff, discutindo sobre o comportamento dele, se aproximam do estacionamento. Vendo Isabel incomodada, PJ e Josie, que estão no carro, oferecem-lhe uma carona. Irritado, Jeff se coloca na frente do carro. Josie acelera, ferindo-o acidentalmente.

Esse incidente provoca uma comoção no time de futebol e aumenta a antipatia da escola pela dupla. Paralelamente, surge um boato de que PJ e Josie estavam em um reformatório durante as férias de verão.

Diante dessa situação desagradável, as garotas criam um clube da luta para meninas. Elas visam fomentar a sororidade e aprender a se proteger dos jogadores de futebol.

O clube permite que as personagens, com personalidades bem definidas, se desenvolvam de forma orgânica. As meninas se aproximam e encontram um espaço seguro, ganhando confiança e aprendendo autodefesa. O plano de PJ e Josie de se relacionar com Isabel e Brittany começa a dar certo, já que elas se sentem bem no clube.

Posteriormente, Isabel descobre, através de Josie, que Jeff a traía com a mãe de uma amiga do grupo. Ressentida, Isabel convoca as garotas para vandalizar a casa de Jeff como vingança. Quando o time de futebol descobre, Tim (Miles Fowler), um dos jogadores, planeja desmantelar o grupo.

O clímax se aproxima com uma grande reviravolta. No dia de um jogo importante, Tim revela que o clube de luta é uma farsa, desmascarando Josie e PJ. Ele expõe suas paixões secretas por Brittany e Isabel, alegando que o clube foi criado apenas para conquistá-las.

Essa revelação causa a separação do grupo e desentendimentos entre as garotas. Isabel e Josie, recém-relacionadas, discutem, assim como PJ e Josie, antes melhores amigas.

Quando tudo parece perdido, Josie descobre que o time de futebol adversário tem um histórico de violência. As garotas se reconciliam e decidem intervir.

Elas não só salvam o time de futebol, mas também percebem que funcionam bem juntas, sentindo-se mais poderosas e confiantes em suas orientações sexuais.

“Bottoms”, de Emma Seligman, cria um universo cheio de estereótipos adolescentes, mas os rompe, introduzindo novos significados. Diferentemente da maioria dos filmes do gênero, as protagonistas são mulheres lésbicas, negras, asiáticas, com histórias e características diversas.

Embora siga a estrutura da Jornada do Herói, com caminhos previsíveis, a simplicidade do roteiro não diminui o apelo do filme. Pelo contrário, sua originalidade vem do viés feminista e diversificado para um filme adolescente.

Além disso, o filme aborda temas atuais e relevantes para as novas gerações, como empoderamento feminino, aceitação da sexualidade, respeito entre mulheres, autodefesa e resolução de conflitos em relacionamentos.

Seu maior charme é ser um filme comercial com temática comum, mas ao mesmo tempo uma obra autoral marcante. Os planos de câmera, a trilha sonora divertida e adequada à estética do filme evidenciam a presença e autenticidade de Emma Seligman.

“Bottoms” é leve, divertido e contagiante, com um senso de humor refinado e bem-posicionado. Representa uma excelente escolha para animar o fim de semana ou um dia triste.

Filme: Bottoms

Direção: Emma Seligman

Ano: 2023

Gêneros: Comédia

Nota: 10