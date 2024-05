Drama visceral que deu segundo Oscar para Anthony Hopkins está na Netflix

Ganhador de duas estatuetas no Oscar 2021, incluindo melhor roteiro adaptado e melhor ator para sir Anthony Hopkins, “Meu Pai” se destaca como uma obra cinematográfica de rara beleza. Dirigido pelo cineasta francês Florian Zeller, o filme oferece uma perspectiva sensível sobre a demência na terceira idade, enquanto mergulha nas complexidades das relações familiares.

A adaptação para o cinema da peça teatral homônima, escrita pelo próprio Zeller, recebeu a contribuição adicional de Christopher Hampton no roteiro. Desde sua estreia nos palcos há cerca de uma década na Inglaterra, a peça tem cativado audiências em todo o mundo, e o sucesso só aumentou com a adaptação para o cinema.

No cerne da narrativa está a atuação magistral de sir Anthony Hopkins como Anthony, um homem idoso lutando contra os efeitos devastadores da demência. Ao lado dele, Olivia Colman brilha no papel de Ann, sua filha que enfrenta o desafio emocionalmente exigente de cuidar de um pai que não reconhece mais a própria realidade.

Florian Zeller revelou que sempre teve Hopkins em mente para o papel principal, e sua determinação foi recompensada quando o aclamado ator aceitou o desafio. A colaboração entre Zeller, Hampton e Hopkins resultou em uma obra-prima cinematográfica, que transcende as fronteiras do teatro e do cinema.

O filme mergulha na mente de Anthony, proporcionando ao espectador uma experiência sensorialmente intensa e emocionalmente angustiante. A linha entre realidade e ilusão se desfaz à medida que somos levados a questionar a própria natureza da existência.

A performance de Hopkins é verdadeiramente avassaladora, capturando a essência da luta interior de um homem que se vê perdendo sua identidade para a doença. Colman complementa brilhantemente o elenco, transmitindo a dor e a frustração de uma filha que vê seu pai escorregar cada vez mais para o abismo da demência.

“Meu Pai”, na Netflix, é mais do que um filme sobre uma doença debilitante; é um estudo profundo sobre amor, perda e identidade. Através da história de Anthony e Ann, somos confrontados com questões universais sobre o que significa ser humano e como enfrentamos as adversidades da vida.

Sir Anthony Hopkins descreveu sua experiência no filme como um dos pontos altos de sua carreira, superando até mesmo seu icônico papel como Hannibal Lecter em “O Silêncio dos Inocentes”. Sua interpretação como Anthony ressoa com uma autenticidade e profundidade emocional que permanecerá na memória do público por muito tempo após os créditos finais.

Filme: Meu Pai

Direção: Florian Zeller

Ano: 2020

Gênero: Drama

Nota: 10/10