O adeus de Bruce Willis ao cinema chegou à Netflix e tornou-se um dos filmes mais assistidos no mundo atualmente

No cinema, os primeiros momentos de um filme são essenciais. Eles estabelecem as expectativas e o tom para o que se seguirá. Em “Um Dia para Morrer”, essa premissa não é bem executada, infelizmente. O filme tenta combinar vários elementos, mas falha em criar um enredo coeso e cativante. O resultado é uma narrativa fragmentada e pouco convincente, marcada por atuações que parecem forçadas em meio ao caos do roteiro.

Este longa-metragem foi um marco na carreira de Bruce Willis, famoso por seus papéis emblemáticos em séries de sucesso como “Duro de Matar” e “Red – Aposentados e Perigosos”. “Um Dia para Morrer” representa uma das últimas aparições de Willis antes de seu afastamento da atuação, devido ao diagnóstico de afasia. Apesar de sua situação pessoal, Willis entrega uma atuação competente, embora trabalhe com um material abaixo do esperado.

Sob a direção de Wes Miller, o filme aspira ser um thriller policial eletrizante, mas sofre com um roteiro desorganizado e uma edição excessivamente elaborada. As cenas são saturadas de efeitos visuais que mais distraem do que contribuem para a história. O elenco de apoio, liderado por Kevin Dillon no papel do detetive Connolly, esforça-se para dar vida a um roteiro que oscila entre o previsível e o implausível.

A trama inicia-se com uma intensa situação de reféns, prometendo um desenvolvimento dramático, porém rapidamente se desvia para subtramas e reviravoltas. Willis, no papel do comissário Alston, é retratado como um policial corrupto enfrentando um dilema moral. Embora seja um ponto de partida interessante, o filme falha em explorar essas nuances adequadamente, resultando em personagens superficiais e pouco desenvolvidos.

“Um Dia para Morrer” tinha o potencial de ser um comentário sobre corrupção, poder e redenção, mas acaba sendo uma oportunidade perdida. Em vez de uma história cativante com personagens complexos, o público é deixado com uma sensação de decepção. O filme torna-se um exemplo de como um bom conceito pode ser mal executado e como até atores talentosos podem ser limitados por um roteiro fraco e uma direção ineficaz.

Filme: Um Dia para Morrer

Direção: Wes Miller

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Policial/Thriller

Nota: 8/10