A mais linda história de amor no Prime Video e você ainda não viu

Produção ítalo-australiana dirigida por Ruth Borgobello “O Chef Italiano” estreou no festival de cinema Lavazza em 2016 e é um drama romântico que gira em torno de Marco (Flavio Parenti), um chef de cozinha italiano com um passado de sucesso em Nova York. No entanto, sua vida tomou rumos inesperados quando ele teve de retornar à Údine, cidade no interior da Itália, depois da morte da mãe. Com o pai lidando mal com o luto, Marco decidiu permanecer em sua cidade natal e arrumou um emprego comum na antiga fábrica que seu pai trabalhou. Sua amizade com Claudio (Lino Guanciale) passou a ser o ponto alto de sua vida. Mas o destino de Marco sofre um novo golpe quando Claudio morre repentinamente em um acidente de carro.

Claudio era dono de uma loja de livros. Marco convence o pai do amigo falecido a tomar conta da livraria durante um mês, antes dele vendê-la. E é na loja que Marco conhece Olivia (Maeve Dermody), uma funcionária de banco que está pleiteando um estágio em Genebra. Tendo de lidar com o luto, o sentimento de fracasso e a solidão, Marco encontra em Olivia uma faísca de esperança para sua vida em ruínas.

Com cabelos desgrenhados, olhos azuis profundos e uma aura melancólica, Marco carece claramente de amor e companhia, mas não é nos braços de sua ficante, Carlotta (Elettra Dallimore Mallaby), que ele encontra uma relação substancial. Com ela, ele não consegue se abrir sobre suas emoções. Já com Olivia, a tímida e misteriosa imigrante australiana, há uma conexão imediata.

Não há beijos ardentes ou cenas explícitas de romance. O sentimento se desenvolve na frente das lentes de forma discreta e tácita. Flavio Parenti e Maeve Dermody são lindos em cena, especialmente juntos, mas a química entre os artistas é moderada. Os cenários idílicos e históricos da região italiana funcionam como um elemento essencial para aflorar as emoções dos espectadores. As paisagens românticas, bucólicas e pitorescas, em um clima aparentemente veranesco de um céu azul e alaranjado dão um ar atemporal ao filme. O drama, eventualmente, fala mais alto que o romance, e a história se torna mais sobre a superação do luto, da dor e da solidão do que sobre encontrar um amor.

Marco, embora fechado, é um personagem extremamente sensível, que suga as emoções dos ambientes e das pessoas que o cercam, deixando tudo afetá-lo dolorosamente. Olivia, embora não seja a alegria de viver em pessoa, é calorosa, generosa e paciente o bastante para pausar seus próprios problemas pessoais para ajudar Marco a superar os seus. Juntos, eles conseguem motivar um ao outro a não abandonar seus sonhos.

“O Chef Italiano” é um filme delicado como porcelana. Tem ar de cinema independente europeu e traz reflexões sobre como a vida muda, fazendo com que o passado se torne um sonho distante. Também é sobre recomeços e sobre aproveitar novas possibilidades de ser feliz, mesmo quando tudo que se quer é se afundar profundamente na tristeza do momento.

O filme foi a inscrição oficial da Austrália para o Oscar de 2018.

Filme: O Chef Italiano

Direção: Ruth Borgobello

Ano: 2016

Gênero: Drama/Romance

Nota: 9/10