Com Toni Collette, filme no Prime Video é remédio contra tristeza, tédio e mau humor

Diretor de comédias, Dean Craig, de “Morte no Funeral”, de 2007, é o cineasta por trás de “Guerra Entre Herdeiros”, comédia com Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny, Kathleen Turner, Rosemarie DeWitt e Ron Livingston. O enredo gira em torno de Macey (Collette) e Savanna (Faris), duas irmãs de New Orleans com personalidades bem diferentes. Savanna é inteligente e maquinadora, enquanto Macey é boazinha e está apaixonada por Geoff (Gichi Gamba), um funcionário de uma empreiteira que está prestes a ser transferido para o Alasca. Mas elas têm problemas maiores. O restaurante de seu falecido pai está prestes a ser tomado pela hipoteca e elas estão completamente falidas. Quando ficam sabendo que sua tia rica, Hilda (Turner), é uma doente terminal, elas logo correm para visitá-la e ampará-la em seu leito de morte. Quem sabe assim não terminam em seu testamento?

No entanto, logo depois da chegada de Macey e Savanna, outros primos também sabem da notícia e correm para mimar a tia rica. Richard (Duchovny) é um pervertido sexual com os diálogos mais engraçados do filme. Beatrice (DeWitt) chega acompanhada do marido, James (Livinston), prontos para servir Hilda em todas as suas vontades. Todos estão movidos pela ganância de botar as mãos na fortuna, mas Hilda também não é flor que se cheire e irá atormentar os sobrinhos enquanto estiver respirando.

O problema é que Macey e Savanna são as mais destrambelhadas. Diante de uma disputa com os primos para ver quem vai ficar com a herança, elas armam planos bizarros para conquistar a tia. Um deles é levá-la para reencontrar Diane (Patricia French), mãe das duas e irmã de Hilda. Elas estão brigadas há anos e Macey e Savanna acreditam que podem reconciliá-las. Mas o plano não dá muito certo e descamba em uma cena hilária.

Richard e Beatrice enchem Hilda de mimos sentimentais, a convencendo de que eles realmente se importam com ela e suas emoções. Macey e Savanna não querem ficar atrás na disputa e armam um plano para que Hilda reencontre o amor de seus tempos de colégio e passe uma noite romântica e fervorosa com ele. Então, eles encontram Bill (Danny Vinson), que se tornou um tarado com histórico de cadeia. Elas oferecem 200 dólares para que ele seduza tia Hilda.

Quando ouvem o plano das primas, Beatrice quer chegar primeiro. Então, ela tenta convencer o próprio marido a se insinuar para a tia e passar uma noite com ela. Apesar de James resistir, acaba concordando. No fim das contas, Macey e Savanna conseguem armar um jantar romântico para Hilda e Bill, deixando-os às sós. Quando Richard e Beatrice descobrem que o homem tem histórico criminal, eles tentam o expor para a tia, que já sabe tudo. Na verdade, devido à intimidade das revelações entre ela e Bill, eles decidem se casar o mais rápido possível. Afinal, este sempre foi o sonho de Hilda e ela quer realizá-lo antes de sua morte. Com o tiro saindo pela culatra, resta aos primos se unirem para tentar separar a tia de Bill, antes que ele fique com toda a herança.

“Guerra Entre Herdeiros” mistura um humor de absurdos com várias piadas grosseiras e ofensivas. Se você não é nenhum fiscal da moralidade, poderá rir com muito gosto. Embora tenha recebido críticas negativas, o filme de Dean Craig é extremamente engraçado, recheado de boas atuações e uma estética bastante agradável.

Filme: Guerra Entre Herdeiros

Direção: Dean Craig

Ano: 2022

Gênero: Comédia

Nota: 8