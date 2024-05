O melhor filme que você verá nesta semana na Netflix

Myrtle Dunnage retorna à sua cidade natal de Dungatar após trinta anos, agora sob o nome de Tilly. Ela volta com o intuito de cuidar de sua mãe enferma, a quem não via desde a infância, embora seu verdadeiro objetivo seja resgatar sua própria dignidade. Tilly, uma costureira agora celebrada, retorna sem preocupações com seu status profissional. O filme “A Vingança Está na Moda” nos apresenta um western estilizado que se concentra no drama íntimo de uma mulher que esconde suas vulnerabilidades sob camadas de tecido, habilmente cortadas de tal maneira que parecem autêntica alta-costura francesa.

Jocelyn Moorhouse traz à tela as aventuras de Tilly no filme “A Modista”, baseado no romance homônimo de Rosalie Ham de 2000. A diretora, junto com seu marido P.J. Hogan, conhecido por “O Casamento de Muriel” (1994), cria uma narrativa que mistura um urgente desejo por afeto com a luta contra adversidades, revelando-se plenamente após a decisão de Tilly de permanecer na cidade de onde foi outrora expulsa. Moorhouse infunde na narrativa um feminismo ativo sem abrir mão do charme, refletindo o espírito da época e explorando reflexões filosóficas sobre o amor como força curativa, oferecendo uma deliciosa mistura de elementos.

Narrativas sobre retaliações femininas se tornaram notáveis na indústria cinematográfica recente, exemplo disso são “Bela Vingança” (2020) por Emerald Fennell, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original, e “Mademoiselle Vingança” (2018) de Emmanuel Mouret, inspirado na obra “Jacques, o Fatalista, e Seu Amo” (1778) de Denis Diderot. Tais filmes refletem uma crescente fascinação global pela ideia de reparação.

Tilly chega em Dungatar encoberta por um ar misterioso, escondendo suas verdadeiras intenções enquanto deslumbra os habitantes locais com seu carisma e vestuário, reminiscente de Chanel, ainda que o sargento Farrat suspeite de sua autenticidade. O filme desenrola a dinâmica entre Tilly e sua mãe, Molly, doente e mentalmente instável, com Weaving contribuindo significativamente para a trama, elevando-se além de um simples papel secundário.

Kate Winslet, vencedora do Oscar por “O Leitor” (2008), encarna uma personagem menos sombria do que suas interpretações anteriores, mas não menos perturbadora, amenizada significativamente pelo design de figurino de Margot Wilson. À medida que Tilly se reintegra à sociedade local — repleta de pessoas mesquinhas e repulsivas —, ela encontra um possível consolo emocional em Teddy McSwiney, interpretado por Liam Hemsworth, apesar da diferença de idade. O amor, mesmo diante das vicissitudes da vingança, surge como uma força inesperadamente poderosa, despertando aspirações tanto em corações jovens quanto em mais experientes.

Filme: A Vingança Está na Moda

Direção: Jocelyn Moorhouse

Ano: 2015

Gêneros: Comédia/Faroeste

Nota: 9/10