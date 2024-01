O filme encantador no Prime Video inspirado em livro com mais de 1,5 milhões de cópias vendidas

Charmosa comédia baseada em uma história real, “Uma Família Extraordinária” tem direção de Matt Smukler, que divide roteiro com Jana Savage. Estrelado por Kiernan Shipka, que interpreta a adolescente Bea Johnson, filha de um casal neurodivergente que após sofrer um acidente misterioso e parar em coma no hospital, narra sua história de vida desde a concepção. Bea é filha de Derek (Dash Mihok) e Sharon (Samantha Hyde), dois jovens com limitações intelectuais que se apaixonam. No começo do filme, vemos uma discussão entre os pais dos dois jovens sobre a possibilidade de castrar um dos filhos quimicamente para que não tivessem filhos. Corta para o próximo ato e assistimos o nascimento de Bea, que vem ao mundo contra a vontade seus avós e concebida mais rápido do que esperado por todos.

Nos primeiros meses de vida, Bea (que na verdade se chama Bambi, por ser o personagem de ficção favorito de sua mãe), é cuidada com a ajuda de sua avó materna, Peg (Jean Smart), e a tia Joy (Alexandra Daddario), depois é levada pelos pais para morar em um trailer em Nevada. Apesar das limitações de seu excêntrico lar, Bea se torna uma aluna notável e uma garota de personalidade bastante autêntica. Mas, diferente de outras crianças, ela precisa cuidar de seus pais e vigiar o horário de seus remédios, fazer a faxina da casa e vender rifa para juntar seu próprio dinheiro para ir à Disney, já que seus pais não têm condições de se manterem em empregos estáveis.

O conselheiro acadêmico quer que Bea se inscreva em grandes universidades particulares, mas ela resiste. Além de não ter dinheiro para pagar, ela acredita que precisa ficar em casa para cuidar dos pais. Então, Bea se inscreve apenas em universidades comunitárias próximas de casa. Com sua melhor amiga, Nia (Kannon), Bea se revolta contra a estrutura hierárquica de popularidade no ensino médio. Elas são contra o baile, mas quando Bea começa a namorar Ethan (Charlie Plummer), suas opiniões começam a mudar. Ela aceita ir ao baile com ele, já que é um desejo que ele tem. Nia acredita que a amiga está mudando e se sente excluída, provocando um percalço na amizade.

Mas quando Ethan descobre que Bea está prestes a desistir de seus sonhos acadêmicos para permanecer morando e cuidando dos pais, eles discutem e o relacionamento é abalado. Passando por dificuldades dentro e fora de casa, em praticamente todos os seus relacionamentos, Bea fica embriagada e sofre o acidente que nos leva ao começo do filme. A situação a faz repensar toda sua vida, suas relações e seus objetivos.

Em meio a todo o caos vivido pela protagonista, há também muito amor e união, e a alegria de um lar dividido com pessoas que verdadeiramente não sabem o que é ter limitações e buscam viver cada dia de suas vidas aproveitá-la ao máximo. Bea descobre o valor de ter seus pais como são e aprende com eles lições para toda uma vida: nossas dificuldades não nos definem. Elas, tampouco, podem limitar nossa coragem e ação. “Uma Família Extraordinária” é divertido, carinhoso e gentil. Antes de fazer o longa-metragem, Smukler havia criado um documentário sobre Bea e sua família, que dois anos depois, se tornou base para a elaboração deste filme. A atuação de Kiernan Shipka é forte, dominante e com um senso de humor perfeito.

Filme: Uma Família Extraordinária

Direção: Matt Smukler

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Drama/Biografia

Nota: 9/10