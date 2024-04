Último dia para assistir ao filme mais perturbador e aterrorizante na Netflix

Diferente dos eventos reais, o filme não reconta aquele dia específico, mas usa a premissa para imaginar cenários que poderiam ter se desdobrado após tal acontecimento. Grace cresceu sob a influência de um pai fanático religioso, que liderou um culto fervoroso, o que deixou cicatrizes emocionais profundas. Ela agora se encontra numa fase de sua vida onde busca estabilidade emocional, ajudada por medicamentos que a mantêm em um estado de calma.

Ela está noiva de Richard (Richard Armitage) e busca uma conexão com seus futuros enteados, Aiden (Jaeden Martell) e Mia (Lia McHugh), cuja mãe, Laura (Alicia Silverstone), faleceu em circunstâncias dramáticas. O trio se isola na cabana para celebrar o Natal, e quando Richard sai para buscar suprimentos, a situação toma um rumo inesperado. Com a misteriosa desaparição de seus remédios, alimentos e roupas, Grace começa a perder a estabilidade emocional, levando a visões e delírios que transformam a atmosfera da cabana em um pesadelo tangível.

Ao longo do filme, há várias menções e alusões ao Heaven’s Gate, como quando Aiden encontra informações sobre o suicídio em massa ao pesquisar sobre Grace online, e uma visão perturbadora de Mia morta, reminiscente da cena do crime real investigada pelas autoridades.

Dirigido por Severin Fiala e Veronika Franz, com roteiro colaborativo de Sergio Casci, “O Chalé” é uma narrativa que caminha silenciosamente, sem forçar sustos ou violência gráfica. O filme manipula a atmosfera com habilidade, criando uma sensação de desconforto crescente que questiona a realidade dos eventos presenciados pelo público. Em diversos momentos, a narrativa faz o espectador questionar se há outra presença na cabana, instigando dúvidas e teorias sobre quem, ou o que, poderia estar distorcendo a realidade ao redor de Grace.

Além disso, “O Chalé” faz homenagens sutis a clássicos do terror como “O Iluminado”, de Stanley Kubrick, baseado na obra de Stephen King. A história se desenrola em uma localidade isolada durante uma tempestade de neve, focando na deterioração mental do personagem principal, semelhante ao protagonista Jack Torrance. Até mesmo o cachorro de Grace é chamado de Grady, uma referência ao zelador anterior do hotel Overlook, um detalhe que os aficionados por cinema apreciarão.

Filme: O Chalé

Direção: Severin Fiala e Veronika Franz

Ano: 2019

Gênero: Terror/Psicológico

Nota: 8/10