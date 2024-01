Suspense que acaba de chegar à Netflix vai revirar seu estômago e fazer sua mente girar

“The Abandoned” aborda temas delicados, como o suicídio, depressão, imigração e tráfico de pessoas. A protagonista, Wu Jie (Janine Chun-Ning Chang), é uma detetive de polícia que aponta uma arma contra sua própria cabeça dentro de seu carro, ao som de “Only You”, canção de Yazoo de 1982. O veículo está parado em um local pantanoso e ermo. De repente, seu momento de desespero é interrompido por uma jovem batendo no vidro e implorando por ajuda. Ao sair do carro, Wu Jie se depara com um grupo de adolescentes fugindo aterrorizados. Ela percorre o local em busca do que os teria espantado e se depara com um cadáver de uma mulher.

Suas investigações desembocam em mais corpos e a possibilidade de um assassino em série à solta. As descobertas sobre o caso não trazem nenhum conforto para Wu Jie. Pelo contrário, as cobranças aumentam, conforme a identidade do assassino se mantém anônima. Embora esteja sendo engolida viva pelo trabalho, Wu Jie também encontra na obsessão por descobrir o criminoso o anestésico para sua dor pessoal. Ela sofre de Transtorno do Estresse Pós-Traumático depois de perder seu marido para uma depressão profunda. A cena dela dentro do carro com a arma apontada para si mesma foi uma forma de reproduzir a tragédia recente que devastou sua vida.

Com uma estética sombria, urbana e caótica, “The Abandoned” retrata uma Taipei meio Gotham City, entregue à criminalidade e degradada pela pobreza e maldade humana. Em um submundo macabro, criminosos se aproveitam de imigrantes ilegais para o trabalho análogo à escravidão e exploração sexual de mulheres. Encarregadas de salvar essas vítimas estão duas detetives, Wu Jie e sua parceira Wilson (Chloe Xiang), que embora incumbidas de uma tarefa tão importante, pesada e perigosa, são constantemente desacreditadas por seus superiores, que as consideram frágeis e assustadas demais para o trabalho.

Um herói improvável surge em cena. Ele é Lin You-sheng (Ethan Juan), um intermediário que negocia os ilegais com os patrões. Ele se envolve com uma dessas mulheres, a tailandesa Waree, que acaba morta neste perigoso sistema. Lin You-sheng, então, decide procurar por justiça e acaba se tornando um terceiro agente não oficial no caso, auxiliando Wu Jie a investigar e enfrentar os criminosos.

Na medida em que exige tensão, o longa-metragem também demanda uma certa dose de drama. Enquanto aborda o trauma e a depressão por meio de Wu Jie e sua história, o enredo também é uma denúncia da exploração do trabalho clandestino em Taiwan e também da cultura de degradação do corpo e do eu feminino, já que as vítimas sofrem abusos físicos e emocionais e depois aparecem mutiladas e dilaceradas. O diretor, Ying-Ting Tseng, propõe uma reflexão sobre como o poder de escolha sobre seu próprio destino é um privilégio que não alcança todos os humanos e que faz distinção de cor, nacionalidade e classe social.

O filme proporciona momentos de tensão e emoção para os espectadores, mas segue o formato habitual de um thriller, sem trazer nada de inovador ou especial. Algo que pode incomodar também é o estilo exagerado das atuações asiáticas. Mesmo assim, “The Abandoned” é um título que vale a pena ser assistido.

Filme: The Abandoned

Direção: Ying-Ting Tseng

Ano: 2022

Gênero: Drama/Suspense/Policial

Nota: 8/10