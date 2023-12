Os 21 melhores filmes da Netflix em 2023

No ano de 2023, a Netflix reafirma sua posição como uma plataforma central para os entusiastas do cinema, apresentando uma coleção diversificada de filmes. Esta seleção abrange uma ampla gama de gêneros e estilos, refletindo as tendências atuais do cinema. Diante de uma oferta tão vasta, os espectadores enfrentam o desafio de identificar as obras mais notáveis. Nesse contexto, a revista Bula realizou uma análise detalhada, resultando na escolha dos 21 melhores filmes do ano disponíveis na Netflix. Este processo foi baseado em critérios objetivos, enfatizando a inovação nas histórias, a excelência técnica e a relevância das narrativas no contexto contemporâneo.

A lista da Bula apresenta uma variedade de filmes, desde narrativas complexas e dramas emocionantes até thrillers psicológicos. Cada filme foi selecionado por sua capacidade de engajar o público e enriquecer a experiência cinematográfica com abordagens originais. A curadoria equilibra títulos de diretores renomados com trabalhos de novos talentos, destacando a diversidade do catálogo da Netflix.

Os filmes escolhidos vão além do entretenimento, oferecendo narrativas impactantes e expressões artísticas relevantes. A compilação da Bula serve como um guia para aqueles que procuram explorar a variedade de filmes de qualidade na Netflix, cobrindo uma ampla gama de preferências dos espectadores. Com esta seleção, a revista Bula se posiciona como um recurso confiável para os amantes do cinema, navegando pela oferta cinematográfica da Netflix em 2023.

O Assassino (2023), David Fincher Divulgação / Netflix Na cidade luz de Paris, onde a elegância se funde com os perigos do crime, um assassino de alto calibre se esconde nas luxuosas suítes de um hotel prestigioso. Em um ambiente de glamour e perigo, ele aguarda o momento ideal para cumprir uma missão enigmática, planejando cada passo com precisão. Contudo, um imprevisto durante o confronto com seu alvo desencadeia uma cadeia de eventos inesperados, forçando-o a uma fuga desesperada pelas ruas enigmáticas de Paris. Este erro crítico revela uma trama conspiratória complexa, envolvendo-o em um labirinto de decepções e traições. Em sua tentativa de desvendar essa rede de mistérios, o assassino entra em um jogo perigoso, onde cada interação pode ser uma armadilha e cada suposto aliado, um inimigo. A caçada intensa que se inicia transforma o caçador em caça, em uma luta pela sobrevivência que testa seus limites e habilidades. Este thriller promete uma jornada eletrizante de suspense e ação, onde a linha entre predador e presa se torna indistinta.

A Incrível História de Henry Sugar (2023), Wes Anderson Divulgação / Netflix Benedict Cumberbatch brilha intensamente no papel de Henry Sugar, um aristocrata que vivencia uma transformação extraordinária após descobrir um livro misterioso, neste filme cativante. Este livro singular lhe concede a habilidade de enxergar o que está além do comum e antecipar eventos futuros. Sob a direção criativa e única de Wes Anderson, a obra se destaca por seu humor perspicaz e uma estética visual inovadora e marcante. Conforme a trama se desenvolve, Henry se lança no mundo dos jogos de cassino, empregando seu dom recém-descoberto em um plano audacioso e astuto. O elenco de renome, incluindo Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Rupert Friend, Dev Patel e Richard Ayoade, enriquece a narrativa, trazendo à tona a complexidade de seus personagens. Misturando com maestria elementos de comédia e drama, o filme cria uma experiência cinematográfica envolvente e reflexiva, que prende a atenção do espectador do início ao fim.

Maestro (2023), Bradley Cooper Jason McDonald / Netflix Esta biografia cinematográfica desvenda a intensa e multifacetada relação de Leonard e Felicia ao longo de três décadas. A trama se inicia em 1946, explorando o desenvolvimento do relacionamento desde os primeiros encontros até o casamento e a criação dos filhos. A história é um mosaico das diversas etapas de suas vidas, entrelaçando desafios e conquistas com autodescobertas significativas. O filme mergulha na essência do relacionamento do casal, destacando sua paixão pela música e as complexidades de um amor duradouro. Ao navegar pela dinâmica familiar e os laços que sustentam essa união, a obra promete uma viagem emocionante, mostrando como a música e o amor são essenciais na construção de uma família.

Clonaram Tyrone! (2023), Juel Taylor Parrish Lewis / Netflix Neste thriller eletrizante, somos imersos no universo turbulento de Fontaine, um líder do submundo que milagrosamente sobrevive a um atentado planejado por Isaac, seu principal adversário. Fontaine se vê milagrosamente ileso em sua casa, mergulhando-o em um mar de incertezas e interrogações. Em busca de respostas, ele recorre a Slick Charles e Yo-Yo, seus aliados mais leais, embarcando em uma investigação que os leva ao coração de uma cidade em declínio. Sua jornada revela a existência de um laboratório governamental secreto envolvido em experimentos nefastos na comunidade negra local. A descoberta mais chocante é que Fontaine é, na realidade, um clone originário desse laboratório, parte de um projeto sinistro idealizado por Nixon, o cérebro por trás dessas operações clandestinas. Diante dessa verdade alarmante, Fontaine é forçado a questionar sua própria identidade e propósito.

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail JoJo Whilden / Netflix Em um suspense apocalíptico dirigido por Sam Esmail, somos levados à jornada de Amanda e Clay, interpretados por Julia Roberts e Ethan Hawke, que buscam um tranquilo retiro de fim de semana em uma luxuosa casa alugada com seus filhos, Archie e Rose. O que inicia como uma escapada ideal rapidamente se transforma em um cenário tenso com a chegada inesperada de G.H. e sua filha Ruth, vividos por Mahershala Ali e Myha’la Herrold, que afirmam ser os verdadeiros donos da casa. O encontro desencadeia a revelação de um catastrófico ataque cibernético e coloca ambas as famílias em uma situação de incerteza e perigo iminente. A trama, inspirada na obra “Leave the World Behind” de Rumaan Alam, explora o impacto da crise nas relações humanas, enfatizando a tensão crescente entre os personagens. Enfrentando um cenário de desconfiança e sobrevivência, o filme desdobra-se em uma narrativa intensa, abordando a essência da natureza humana quando confrontada com desafios inesperados e extremos.

Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvah! (2023), Sammi Cohen Scott Yamano / Netflix Na efervescência da adolescência, duas amigas inseparáveis se empenham em tornar suas festas de bat mitzvah memoráveis. Imersas na emoção e nas expectativas desse importante rito de passagem, elas planejam cada detalhe com cuidado. No entanto, as complexas dinâmicas sociais da escola e a influência de um colega carismático e problemático começam a afetar seus planos. Este novo fator desencadeia uma série de dilemas que ameaçam não apenas as celebrações cuidadosamente organizadas, mas também a forte amizade entre as duas. Neste contexto desafiador, elas são levadas a confrontar questões de lealdade, autoconhecimento e os desafios do amadurecimento. A história mescla humor e reflexão, retratando os desafios, inquietações e descobertas que marcam essa fase da vida.

Nyad (2023), de Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin Liz Parkinson / Netflix O filme nos leva ao coração da história de uma nadadora experiente e sua tentativa ousada de cruzar o extenso estreito que separa Cuba dos Estados Unidos. Mais do que um desafio físico, sua jornada se torna um símbolo de resistência contra as barreiras impostas pela idade e pelas expectativas sociais sobre a capacidade física. Através de cada braçada, a narrativa revela a resiliência, superação e persistência da protagonista. As imagens captam a imponência do oceano e a intensa batalha interna da nadadora contra as forças da natureza. Enfrentando correntezas poderosas e riscos inesperados, ela se impulsiona com memórias emotivas e uma determinação inabalável. O filme se desdobra como uma metáfora visual da luta da protagonista em sua vida, destacando a notável tenacidade humana diante de desafios. É uma homenagem ao espírito humano, mostrando que muitas vezes os limites que enfrentamos são aqueles que nós mesmos impomos.

Rustin (2023), George C. Wolfe David Lee / Netflix Este filme cativante e revelador transporta o espectador para a vida de Rustin, uma personalidade central, porém muitas vezes negligenciada, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos durante os anos 60. A história acompanha Rustin desde o início de seu ativismo até se tornar um estrategista crucial na Marcha de Washington. Além de retratar Rustin como um homem de forte convicção e dedicado à justiça e igualdade, o filme também explora os desafios pessoais enfrentados por ele, um pacifista e homem gay numa época de grande intolerância social. A narrativa entrelaça suas lutas pessoais e públicas, destacando sua resiliência e coragem. Ao iluminar seu legado e impacto significativo no movimento pelos direitos civis, o documentário oferece um olhar íntimo e poderoso sobre um herói frequentemente ofuscado pela história.

Resgate 2 (2023), dirigido por Sam Hargrave Jasin Boland / Netflix Nesta produção emocionante, Chris Hemsworth se reinventa como Tyler Rake, trazendo uma nova profundidade ao personagem que vai além do mercenário habilidoso. Dirigido por Sam Hargrave, o filme explora as dimensões ocultas de Rake, destacando a vulnerabilidade que contrasta com sua aparente invencibilidade. Concentrando-se nas fragilidades de Rake e em seu rígido código moral, a narrativa se sobressai ao apresentar um personagem mais complexo e matizado. O roteiro evita repetições ao desenvolver as relações de Rake, tanto com novos personagens quanto com os já estabelecidos, criando um intricado jogo de lealdades e conflitos que enriquecem o enredo. As cenas de ação, uma assinatura de Hargrave, são ainda mais intensas, unindo habilidade física e carga emocional. Estas sequências não são apenas um espetáculo visual, mas elementos cruciais na trama, levando o espectador através de um emaranhado de estratégias e duplicidades. Esta abordagem mantém a história em um fluxo constante e imprevisível, oferecendo uma experiência cinematográfica tanto arrebatadora quanto emocionalmente cativante.

O Conde (2023), Pablo Larraín Pablo Larrain / Netflix Nesta narrativa audaciosa que combina elementos de horror gótico e ironia aguda, exploramos uma realidade alternativa que espelha a história conturbada do Chile. Neste mundo imaginário, Augusto Pinochet é retratado de forma inusitada: não como um ditador notório, mas como um vampiro secular. Este Pinochet atormentado e isolado perambula pelas frias galerias de uma mansão em ruínas no extremo sul do Chile, representando séculos de decadência e crueldade. Encoberto por sombras e decadência, ele enfrenta uma profunda crise existencial, questionando se deve abandonar sua natureza predatória e a maldição de sua imortalidade sufocante. Longe de ser heróico, ele paradoxalmente procura redenção, buscando uma forma simbólica de se libertar das trevas que o definem.

Irmã Morte (2023), Paco Plaza Daniel Escale / Netflix Aria Bedmar entrega uma performance memorável como Narcisa, uma noviça dotada de habilidades sobrenaturais, neste envolvente thriller psicológico. Destinada a lecionar em uma escola localizada nas sombras de um antigo convento, Narcisa rapidamente se depara com um ambiente repleto de mistérios e segredos inquietantes. A paz do local é rompida quando fenômenos estranhos começam a emergir, revelando uma história oculta e assustadora que se entrelaça com o próprio convento. Encontrando-se no centro de eventos sobrenaturais perturbadores, Narcisa enfrenta desafios que põem em xeque sua percepção da realidade e ameaçam a segurança de suas alunas. Armada com coragem e determinação, ela mergulha nas sombras do passado do convento, descobrindo uma conexão surpreendente entre seus dons misteriosos e os eventos sinistros que se desenrolam ao seu redor.

Um Dia e Meio (2023) Fares Fares Marianne Bakke / Netflix Em um ambiente carregado de tensão, a história se desenrola em torno de um homem consumido pelo desespero que sequestra sua ex-esposa, convencido de que ela possui informações cruciais sobre o paradeiro de sua filha desaparecida. Ambos são assombrados não só pela situação aflitiva do presente, mas também pelas memórias dolorosas de um passado que compartilharam. Neste cenário turbulento, um detetive com seus próprios demônios internos se encontra envolvido nesse complexo drama. A narrativa mergulha nas vulnerabilidades humanas, explorando os extremos a que a ética e a angústia de um pai podem ser levados. Este thriller psicológico revela as camadas complexas de relações desfeitas e lança um olhar crítico sobre o que uma pessoa é capaz de fazer em nome do amor e da justiça sob a pressão de circunstâncias extraordinárias.

Já Era Hora (2023), Alessandro Aronadio Divulgação / Netflix Dante vive feliz ao lado de Alice, sua namorada, mas tem um problema crônico com a gestão do tempo. Seus dias são marcados por atrasos constantes e uma sensação de que o tempo escapa por entre os dedos. Essa percepção se acentua no dia de seu aniversário de quarenta anos, quando ele chega tarde à própria comemoração. Buscando uma saída, Dante acredita que trabalhando sem descanso poderá, eventualmente, desfrutar de mais tempo livre. Porém, após essa decisão, ele acorda para uma realidade desconcertante: um ano se passou sem que ele percebesse. Alice agora está grávida de quatro meses e Dante não tem lembranças do que se passou. Em um salto temporal, ele se vê aos quarenta e dois anos, com Alice entregando-lhe uma bebê, sua filha. Nesse momento, Dante percebe que está preso em um ciclo alarmante, onde sua incapacidade de administrar o tempo está lhe roubando os momentos mais preciosos da vida.

O Pálido Olho Azul (2023), Scott Cooper Scott Garfield / Netflix Nesta sequência empolgante, Chris Hemsworth traz de volta a intensidade de Tyler Rake, explorando mais profundamente a complexidade do personagem além do estereótipo do mercenário experiente. Sob a direção precisa de Sam Hargrave, o filme desvenda as nuances de Rake, mostrando o homem vulnerável escondido sob uma fachada de invencibilidade. A trama se aprofunda nas fragilidades do personagem e em seu inflexível código moral, revelando uma personalidade mais rica e tridimensional. O roteiro habilmente expande as interações de Rake com novos e antigos personagens, criando uma rede de tensões que testam alianças e enriquecem o enredo. As cenas de ação, um forte de Hargrave, são intensificadas, mesclando vigor físico com impacto emocional significativo. Mais do que visualmente impressionantes, as sequências de luta são fundamentais para o desenvolvimento da história, imergindo o espectador em um mundo de estratégias e enganos.

Luther: O Cair da Noite (2023), Jamie Payne John Wilson / Netflix Neste cenário sombrio de Londres, a cidade se encontra em estado de alerta devido à atuação de um novo e impiedoso assassino em série, desafiando o brilhante detetive John Luther de uma maneira nunca vista antes — confinado em uma cela. Angustiado por estar impedido de perseguir o sagaz criminoso cibernético, responsável por um jogo mortal de manipulação e perseguição, Luther é tomado por um sentimento de urgência e desespero. Ele opta por uma ação extremamente audaciosa e perigosa: escapar da prisão. Armado com sua astúcia e um desejo ardente de justiça, ele infringe a lei para cumprir sua missão e acabar com os atos hediondos do assassino. A narrativa se desenrola com uma tensão crescente e reviravoltas imprevisíveis, prendendo a atenção do público a cada cena.

O Último Vagão (2023), Ernesto Contreras Alejandro López Pineda / Netflix Enquanto viaja pelo país em um trem, Ikal e sua família vivem uma vida nômade devido ao trabalho de seu pai, Tomás, que é especialista na manutenção e construção de trilhos ferroviários. Embora nunca permaneçam muito tempo no mesmo lugar, uma parada especial traz novas amizades para Ikal: Chico, um menino rebelde; Valeria, uma garota inteligente que desperta sentimentos em Ikal; Tuerto, outro jovem que compartilha a vida itinerante nos trilhos; e Quetzal, um cão vira-lata que se junta à família. Juntos, eles estudam sob a orientação de Georgina, uma professora rigorosa e dedicada que se esforça ao máximo para educar seus alunos com recursos limitados. Com esses novos amigos, Ikal encontra um sentimento de pertencimento e alegria. No entanto, essa felicidade é ameaçada pela chegada de Hugo Valenzuela, um inspetor do Departamento de Educação, cuja tarefa é fechar escolas rurais em nome de um suposto progresso.

A Mãe (2023), de Niki Caro Doane Gregory / Netflix Este filme comovente explora as nuances e dificuldades da maternidade contemporânea através da vida de uma mãe incrivelmente resiliente e multifacetada. Equilibrando uma carreira imprevisível com as responsabilidades avassaladoras de criar uma família, ela simboliza a força e a complexidade do feminino ao enfrentar normas e expectativas sociais. O filme aborda com profundidade emocional a crescente distância entre ela e seus filhos, espelhando os dilemas e conflitos internos comuns a muitas mulheres atualmente. A trama, conduzida com habilidade, cria uma tensão sutil entre o amor maternal e as demandas implacáveis da vida moderna. Com uma direção sensível e astuta, a história flutua entre momentos de desconexão e a força do vínculo inquebrantável entre mãe e filhos. Esta obra oferece uma visão íntima e tocante sobre a realidade da maternidade, ressaltando não só os desafios, mas também a alegria e resiliência inerentes a essa função essencial.

Ehrengard: A Ninfa do Lago (2023), Bille August Christian Geisnaes / Netflix Em Babenhausen, um reino de esplendor, conhecemos Cazotte, um jovem de charme e audácia, famoso por seu domínio nas artes do amor. Sua vida muda drasticamente quando é escolhido pela astuta grã-duquesa para uma missão crucial: encontrar a princesa perfeita para o trono e ajudar o príncipe tímido nas complexidades da sedução. No entanto, um escândalo envolvendo um nascimento ilegítimo ameaça a estabilidade da realeza, forçando-os a se refugiarem no imponente castelo de Rosenbad. Em um cenário de intrigas e maquinações da corte, onde inimigos ocultos buscam expor segredos que poderiam arruinar reinos, Cazotte se vê inesperadamente apaixonado por Ehrengard, uma dama de companhia enigmática e leal. Este amor inesperado o conduz a uma jornada de autodescoberta, questionando suas noções de amor e imergindo-o em emoções desconhecidas e profundas.

Camaleões (2023), Grant Singer Kyle Kaplan / Netflix Nas atmosferas misteriosas de Nova Inglaterra, este thriller policial com Benicio del Toro como protagonista introduz Tom Nichols, um detetive notável pela sua inteligência e determinação implacável. Nichols enfrenta o desafio mais complexo de sua carreira: o assassinato enigmático de uma jovem corretora de imóveis cheia de potencial. Inicialmente parecendo um caso rotineiro, a investigação rapidamente se complica, revelando uma rede intrincada de falsidades e traições. À medida que Nichols se aprofunda, cada pista descoberta conduz a novos enigmas, e cada suspeito interrogado esconde segredos ainda mais sombrios. O filme constrói um suspense denso, cativando o espectador com reviravoltas inesperadas. Neste cenário onde as aparências são enganosas e cada personagem pode ocultar uma verdade sinistra, Nichols depende de sua percepção e habilidades dedutivas para desvendar a verdade por trás de um crime que desafia o entendimento comum.

Encurralados (2023), Onur Saylak Divulgação / Netflix Esta história cativante segue um casal que, após um escândalo perturbador em Istambul, foge para a serenidade da vila turca de Assos, buscando recomeçar. Esperando deixar para trás as polêmicas do passado, eles logo percebem que a quietude e o comportamento reservado dos moradores locais trazem um peso inesperado, substituindo a ansiada paz por um ambiente de suspeita e isolamento. Assos, longe de ser o santuário sonhado, acaba refletindo as tensões não resolvidas e os segredos do casal. A frieza da comunidade intensifica os conflitos em seu relacionamento, obrigando-os a encarar verdades incômodas que haviam tentado esconder. Cada interação tensa e cada murmúrio nas sombras os levam a questionar suas decisões e a solidez de sua união. Lutando para se adaptar a esta nova vida, cercada por uma hostilidade velada, eles não conseguem escapar das consequências de suas ações em Istambul, desencadeando eventos que testam seu vínculo e caráter.