O filme que ganhou o Oscar e faturou 1,5 bilhão de dólares acaba de estrear na Netflix

No cenário cinematográfico atual, onde as produções são lançadas em ritmo acelerado, existe uma tendência natural de revisitar filmes icônicos do passado. Essa prática, embora arriscada, pode render frutos surpreendentes, como é o caso de “Top Gun: Maverick”. Com um orçamento de 170 milhões de dólares e mais de três anos em produção, o filme de Joseph Kosinski é um exemplo notável de como revitalizar uma franquia, honrando o legado do original de Tony Scott.

Tom Cruise retorna como Pete Mitchell, um personagem que desafia o tempo, mantendo sua essência desde 1986. Cruise, com sua habilidade de atrair a atenção do público, reafirma sua posição como uma das figuras mais influentes de Hollywood. Em “Maverick”, ele é um sexagenário audacioso, que tanto no ar quanto em terra, cativa a todos com seu carisma e ousadia.

O roteiro, escrito por Jim Cash, Peter Craig e Jack Epps Jr., é uma continuação da narrativa original. O filme apresenta Maverick aceitando um desafio de pilotar um F/A-18, um teste que coloca suas habilidades e coragem em cheque. Apesar de um revés inicial, Maverick é enviado de volta à escola de formação de pilotos, a Top Gun, onde assume o papel de instrutor para uma nova geração.

O filme inicia com uma cena intrigante, onde Maverick é apresentado como uma figura quase mítica, seguida por uma introdução ao ambiente competitivo da escola Top Gun. O reencontro de Maverick com Penny Benjamin, interpretada por Jennifer Connelly, reforça o papel significativo das personagens femininas na narrativa, uma continuidade do que já havia sido estabelecido no primeiro filme.

O aspecto mais envolvente do filme é, sem dúvida, a dinâmica entre Tom Cruise e o elenco mais jovem. A habilidade de Cruise em estabelecer uma conexão genuína com os novos talentos é um dos pontos altos do filme. A subtrama envolvendo Rooster, filho de Goose, e interpretado por Miles Teller, traz à tona memórias emotivas e profundas do primeiro filme, adicionando camadas de complexidade à história.

“Top Gun: Maverick” é mais do que uma sequência: é um tributo à nostalgia dos anos 80, reimaginado para o público contemporâneo. Enquanto revive elementos clássicos, como o icônico vôlei de areia, o filme consegue manter-se fresco e relevante. Com uma mistura de ação emocionante, personagens cativantes e uma trilha sonora memorável, Joseph Kosinski e Tom Cruise entregam uma experiência cinematográfica que equilibra perfeitamente o antigo com o novo.

Filme: Top Gun: Maverick

Direção: Joseph Kosinski

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10