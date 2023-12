23 anos depois, sequência de uma das animações mais famosas da história do cinema acaba de estrear na Netflix

“A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets”, dirigido por Sam Fell, é uma sequência tão esperada quanto desafiadora. Vinte e três anos após o original, o filme busca reacender a chama da animação stop-motion, uma técnica que se tornou rara em um mundo dominado por animações digitais. Este filme não apenas celebra sua forma de arte, mas também se esforça para contar uma história que ressoa com o público contemporâneo.

O filme retoma a história da adorável Ginger e suas companheiras aves, agora desfrutando de uma vida idílica em sua ilha. A introdução de novos personagens, como a filha de Ginger, Molly, adiciona uma camada de profundidade emocional ao enredo. A narrativa prospera ao explorar temas de família, comunidade e a persistente luta pela liberdade.

A animação em si é uma obra de arte. Cada quadro exibe uma atenção meticulosa aos detalhes, desde as penas individualmente animadas até as expressões vivas das personagens. O contraste entre a simplicidade rústica do primeiro filme e a complexidade visual desta sequência destaca o avanço técnico na animação stop-motion, mantendo, no entanto, o charme nostálgico que cativou o público na virada do milênio.

A narrativa, embora encantadora, tropeça um pouco em sua tentativa de equilibrar humor e temas mais sérios. Enquanto a primeira parte do filme é repleta de momentos cômicos e leves, a segunda metade mergulha em um tom mais sombrio. Esta transição, embora intencional, pode parecer abrupta para alguns espectadores, principalmente para os mais jovens.

O elenco de voz é outra força deste filme. Thandiwe Newton, como Ginger, traz uma mistura de força e ternura que é central para o personagem. Zachary Levi, como Rocky, oferece um equilíbrio bem-vindo de humor e seriedade. A interação entre os personagens principais é autêntica e cativante, um testemunho do talento vocal e da direção habilidosa. Um aspecto notável de “A Ameaça dos Nuggets” é sua capacidade de abordar temas relevantes, como sustentabilidade e ética no tratamento de animais, de maneira acessível. O filme consegue entrelaçar estas mensagens importantes em sua trama sem parecer didático ou fora de lugar, uma façanha raramente alcançada em filmes infantis.

A música e a trilha sonora complementam perfeitamente a narrativa, ampliando a experiência emocional. As composições originais são tanto alegres quanto melancólicas, refletindo adequadamente os altos e baixos da jornada das personagens.



“A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets” é uma digna sequência que consegue ser contemporânea enquanto presta homenagem ao seu antecessor. Embora possa não alcançar o status icônico do original, é um filme sólido e divertido que oferece algo para espectadores de todas as idades. É um lembrete caloroso e bem-vindo da magia do cinema de animação stop-motion e um testemunho da narrativa criativa e envolvente.

Filme: A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

Direção: Sam Fell

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Aventura

Nota: 9/10