4 ótimos filmes que acabaram de chegar à Netflix e farão você querer ficar em casa

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail

JoJo Whilden / Netflix

Neste suspense apocalíptico, Amanda e Clay, um casal com dois filhos, alugam uma casa de luxo para um fim de semana que prometia ser um retiro ideal. No entanto, a chegada inesperada de dois estranhos, G.H. e sua filha Ruth, traz consigo notícias perturbadoras de um ataque cibernético e uma reivindicação sobre a propriedade da casa. O filme mergulha na tensão crescente entre as duas famílias que são forçadas a coexistir em meio a um desastre iminente. Explorando temas como confiança, sobrevivência e a reação humana ao desconhecido, o enredo se intensifica com a atmosfera ameaçadora e a dinâmica complexa das relações humanas em crise.