Os 10 filmes na Netflix que o mundo inteiro está assistindo

Underwater (2020), William Eubank

Divulgação / Chernin Entertainment

A trama se desenrola nas profundezas do oceano, onde uma equipe de pesquisadores e engenheiros enfrenta uma luta desesperada pela sobrevivência após um terremoto devastador atingir sua estação subaquática. Norah Price é uma engenheira mecânica, que, junto com seus colegas, se vê presa sete mil metros abaixo da superfície do oceano. Com a estação danificada e sem comunicação com a superfície, Norah e os sobreviventes embarcam em uma perigosa jornada através do fundo do oceano, enfrentando não apenas os desafios da pressão extrema e falta de recursos, mas também criaturas misteriosas e a ameaça constante de colapsos estruturais. Ao longo do filme, a equipe luta para encontrar uma rota segura até uma estação de perfuração abandonada, onde esperam encontrar trajes de mergulho que lhes permitirão alcançar a superfície.