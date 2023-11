10 ganhadores do Oscar para assistir na Netflix

Em um universo vasto de entretenimento, a Netflix se destaca como um verdadeiro tesouro para os amantes do cinema, proporcionando acesso a uma seleção excepcional de filmes laureados com o cobiçado prêmio da Academia. Nesta seleção cuidadosa, apresentamos uma lista de obras-primas, cada uma enfeitada com o prestigiado Oscar.

Prepare-se para uma jornada cinematográfica que transcende as fronteiras do tempo e do gênero, enquanto mergulhamos em narrativas que conquistaram o reconhecimento máximo da sétima arte. Dos clássicos imortais aos contemporâneos arrebatadores, cada filme é uma pérola brilhante no vasto oceano de opções que a Netflix oferece aos seus assinantes. Esteja pronto para embarcar em uma viagem cinematográfica única, onde a excelência é a única constante.

Destaques para “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger; “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion; e “Bela Vingança”, de 2020, de Emerald Fennell. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Na brutalidade da Primeira Guerra Mundial, jovens soldados alemães encaram horrores inimagináveis nas trincheiras. O filme mergulha na crueza dessas experiências, revelando a camaradagem entre os combatentes e as profundas cicatrizes físicas e emocionais deixadas pelo conflito. Sem romantizar a guerra, a narrativa destaca a futilidade do conflito armado, questionando valores tradicionais e explorando a perda da inocência diante do caos. Dirigido com sensibilidade, o filme oferece um retrato penetrante da condição humana diante da devastação, levantando questões impactantes sobre o preço da guerra na juventude e na alma.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion Kirsty Griffin / Netflix No Velho Oeste americano, os irmãos rancheros Phil e George Burbank têm suas vidas impactadas pela presença da viúva Rose e seu filho Peter. Phil, homem astuto e enigmático, desconfia de Peter, desencadeando uma série de eventos que exploram temas de masculinidade, sexualidade reprimida e poder. À medida que a narrativa se desenvolve, segredos familiares emergem, desafiando a dinâmica do relacionamento entre os personagens. Aprofundando ainda mais as complexidades, o filme revela camadas adicionais de tensão e intriga à medida que os personagens confrontam verdades ocultas e confrontam as implicações de seus próprios desejos e relações interligadas.

Bela Vingança (2020) Emerald Fennell Divulgação / Focus Features Cassie é uma jovem profundamente traumatizada determinada a vingar um evento passado. Adotando uma fachada de vulnerabilidade em bares, ela atrai predadores, expondo-os e aplicando uma forma peculiar de justiça, desafiando normas sociais e explorando as raízes da cultura do estupro. Contudo, o enredo se aprofunda quando um antigo conhecido ressurge, desenterrando segredos há muito guardados. Essa reviravolta desencadeia uma avalanche de emoções, levando Cassie a confrontar suas próprias motivações e a complexidade do que significa buscar vingança.

Mank (2020), David Fincher Gisele Schmidt / Netflix O drama biográfico transporta os espectadores para a Hollywood da década de 1930. Herman J. Mankiewicz é um roteirista alcoólatra e perspicaz, que ele luta para escrever o clássico “Cidadão Kane” para Orson Welles. Em um formato de flashback, Mank revisita seu passado conturbado, revelando a intricada relação com o magnata da mídia William Randolph Hearst e a atriz Marion Davies, figuras que inspiraram personagens centrais do filme.

Meu Pai (2020), Florian Zeller Divulgação / Film4 / Allstar Anthony, um idoso afetado pela demência, vê-se envolto na teia da dúvida em relação à sua própria realidade. À medida que sua condição deteriora, a desconfiança em relação à sua filha Anne e às pessoas ao seu redor intensifica-se, resultando em momentos de confusão e angústia. O filme mergulha nas profundezas dos temas da perda e amor, explorando a complexidade da dinâmica familiar quando confrontada com a fragilidade da mente humana. O enredo revela a luta interna de Anthony para discernir entre o que é real e o que é fruto de sua mente debilitada.

O Jogo da Imitação (2014), Morten Tyldum Jack English / Weinstein Company Alan Turing, renomado matemático, lógico, criptologista e cientista da computação britânico, desvenda o código alemão durante a Segunda Guerra Mundial, desempenhando papel crucial na vitória dos Aliados. Posteriormente, ele colabora no avanço da computação na Universidade de Manchester após o conflito. No entanto, sua trajetória toma um rumo sombrio quando, anos mais tarde, Turing é processado pelo governo do Reino Unido devido a atos homossexuais, considerados ilegais na época. A história destaca não apenas suas contribuições extraordinárias para a guerra e a ciência, mas também os desafios pessoais e a perseguição enfrentada por Turing devido à sua orientação sexual.

Ela (2013), Spike Jonze Divulgação / Warner Bros Theodore é um escritor solitário, desenvolve uma relação incomum com Samantha, um sistema operacional de inteligência artificial. Ambientado em uma Los Angeles futurista, o enredo explora as nuances da solidão, da busca por conexão e dos desafios emocionais relacionados à dependência da tecnologia. A história segue Theodore em sua jornada de autodescoberta, oferecendo uma reflexão profunda sobre as complexidades das relações humanas e a influência crescente da tecnologia em nossas vidas.

Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allan Divulgação / Sony Pictures Classics Gil é um roteirista americano em Paris, que descobre um portal temporal transportando-o para a Paris dos anos 1920 todas as noites. Envolto na efervescência criativa da época, Gil interage com ícones literários como Fitzgerald e Hemingway. Ao se apaixonar por Adriana, uma mulher que anseia pela Belle Époque, ele confronta dilemas românticos e criativos. O filme explora a dualidade entre o passado idealizado e o presente, abordando temas de amor, busca de autenticidade e a efemeridade das eras culturais.

Chicago (2002), Rob Marshall David James / Miramax Films Na decadente Chicago dos anos 1920, a dançarina Roxie Hart se torna manchete de jornais após assassinar seu amante. Enquanto aguarda julgamento na prisão, ela se envolve com a esperta Velma Kelly, outra assassina famosa. Ambas competem pela atenção da imprensa e do astuto advogado Billy Flynn, que usa a publicidade para manipular o júri em favor de suas clientes. A narrativa habilmente mistura drama, comédia e música, revelando a busca pela fama em meio à corrupção e ao showbiz. Roxie e Velma, em suas performances cativantes, destacam a efemeridade da celebridade e os meandros da justiça distorcida.