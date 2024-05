Obra-prima com Florence Pugh, ignorada pelo público, é um dos melhores filmes da história da Netflix

Alcançar uma elevação espiritual que nos distinga do comum, encontrando aquele elemento singular que nos eleva acima da média e nos reveste com uma aura quase mística, poderia parecer um antídoto para muitos de nossos dilemas cotidianos. No entanto, essa tentativa rapidamente geraria uma série de complicações menos místicas e mais problemáticas.

Logo surgiriam diversos desafios, incluindo tensões diversas, reflexões filosóficas profundas e a atenção indesejada de políticos experientes, além do entusiasmo de impostores ávidos por uma fatia de poder e glória, alimentando um obscurantismo perigoso que ameaça a razão e as liberdades fundamentais.

Fé e religião são variações de uma temática que também abrange o misticismo e, ao aprofundar-se, as interações entre a divindade e a humanidade. Se Deus, como propôs Spinoza, permeia tudo e todos, Sua presença se manifesta de maneira tanto imaculada quanto paradoxalmente mundana. O cineasta chileno Sebastián Lelio é hábil em explorar cenários repletos de desconforto. No filme “O Milagre” (2022), Lelio aborda novas perspectivas controversas, focando como certas pessoas percebem Deus, e destacando a manipulação em torno da manutenção da fé e da vigilância constante contra agendas ocultas.

“O Milagre”, uma narrativa envolvente sobre uma impostura, baseia-se no romance de Emma Donoghue de 2016. Lelio, reconhecido pelo filme “Uma Mulher Fantástica” (2017), premiado com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, busca impactar o público expondo a fragilidade e autenticidade de suas crenças religiosas e espirituais. O roteiro, desenvolvido por Alice Birch e Donoghue, avança com uma dinâmica que cativa a atenção do espectador, mantendo um ritmo que surpreende pela fluidez.

A atuação de Florence Pugh como Lib Wright, uma enfermeira inglesa enviada à Irlanda em 1862 para uma missão perturbadora, deixa marcas profundas, tão impactantes quanto o cenário de miséria e fome que caracteriza a região há décadas. A inserção de Anna O’Donnell, interpretada por Kíla Lord Cassidy, serve para validar o envolvimento de Lib em uma realidade complexa, ainda que recompensada generosamente. À medida que Lib e Anna se aproximam, o que inicialmente parecia etéreo ganha forma concreta, demonstrando a intenção de Lelio desde o início.

Filme: O Milagre

Direção: Sebastián Lelio

Ano: 2022

Gêneros: Thriller/Mistério/Drama

Nota: 8/10