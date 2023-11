Na Netflix: deliciosa comédia com Mila Kunis e Kristen Bell vai te fazer querer ficar em casa

A sobrecarga da rotina materna e doméstica sempre foi normalizada, mas nos últimos anos virou pauta de filmes, séries, livros, discussões na internet e até mesmo tema de redação do Enem. E que bom que agora há palco para discussão. Porque além de influenciar a saúde mental das mulheres, o trabalho feminino doméstico também é importante para a economia de seus países. Por mais que seja uma comédia, “Perfeita é a Mãe 2” tenta desenvolver um pouco o assunto com o público. O diálogo que mais me marcou neste filme é quando Amy, interpretada por Mila Kunis, diz à mãe que só quer curtir o Natal. A mãe, Ruth (Christine Baranski), responde que ela é mãe. Não cabe a ela curtir o Natal, mas trabalhar para que o Natal de seu marido e filhos seja perfeito. Não se trata apenas do Natal, não é mesmo? Mas da vida em si. Todos descansam e aproveitam, enquanto a mãe trabalha para proporcionar bem-estar para toda a família. Se você ainda não consegue enxergar o quão desigual e injusto isso é, precisa estudar mais um pouco.

O trabalho doméstico tem muitos problemas. Ele não é reconhecido, não é pago e não é inclui férias ou descanso. A mulher trabalha à noite e nos feriados e fins de semana. A exaustão física e mental das mães e esposas (mesmo aquelas que não têm filhos) provoca muitos problemas à saúde do corpo, emocional e autoestima. Em “Perfeita é a Mãe 2”, o trio de amigas Amy (Kunis), Kiki (Kristen Bell) e Carla (Kathryn Hahn) são surpreendidas pela visita de suas mães nas festividades de final de ano. E há entre cada par de mãe e filha um conflito geracional. A mãe de Amy, Ruth, tem um estilo mais tradicional. Ela realmente acredita no papel da mulher como o de cuidadora e solucionadora de problemas. É a mãe que deve proporcionar conforto e felicidade para todos e, quando alguém se sente frustrado, o problema está no trabalho materno, que não foi suficiente.

Já Sandy (Cheryl Hines), mãe de Kiki, sofre da síndrome do ninho vazio. Viúva e solitária, ela persegue a filha, desejando a todo momento estar perto e envolvida nas atividades familiares. No entanto, sua carência extrapola os limites, invadindo até mesmo a privacidade de Kiki com o marido. Isis (Susan Sarandon) é mãe de Carla. Ela não é nem um pouco tradicional. Um espírito livre e desapegado, Isis escuta rock, viaja constantemente, usa drogas e é viciada em apostas. Irresponsável e inconsequente, ela só visita Carla quando precisa de favores. Sua chegada promete tumultuar a rotina da filha, que passa a questionar a verdadeira maternidade. Enquanto Carla admira a mãe e quer impressioná-la, também percebe que falta um certo cuidado e apoio emocional da parte de Isis.

Sofrendo a pressão de suas mães, Amy, Kiki e Carla decidem dar um basta na intromissão delas sobre suas vidas para que, possam, finalmente, aproveitar o Natal sem muito trabalho e estresse. Mas a decisão irá forçá-las a confrontar suas mães e a lutar para que seus sentimentos sejam validados e reconhecidos. Uma comédia natalina cheia de reflexão, “Perfeita é a Mãe 2” vai garantir sua diversão em uma tarde de tédio.

Filme: Perfeita é a Mãe 2

Direção: Jon Lucas e Scott Moore

Ano: 2017

Gênero: Comédia

Nota: 8/10