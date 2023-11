Emily Watson na Netflix, a história mais famosa da Bíblia é contada em um dos filmes mais caros da história do cinema

A narrativa bíblica de Noé, um dos episódios mais intrigantes do Velho Testamento, é retratada com uma mescla de fidelidade e liberdade criativa no cinema de Darren Aronofsky. O cineasta, que detém uma filmografia onde obras-primas coexistem com trabalhos polêmicos, enfrentou o desafio de traduzir para as telas um relato de fé e sobrevivência sem precedentes: a construção de uma arca monumental que salvou um casal de cada espécie animal de um dilúvio devastador. Seu filme “Noé” provocou reações contrastantes, polarizando crítica e público com a interpretação de um conto ancestral repleto de simbolismo.

Aronofsky, cujas produções incluem “Réquiem para um Sonho”, “O Lutador”, “Cisne Negro” e “A Baleia” — este último rendendo um Oscar a Brendan Fraser —, concebeu um Noé que oscila entre a veneração e a vilania, entre a misericórdia e a crueldade. O desempenho de Russell Crowe, endossado pela presença de Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Logan Lerman e Emma Watson, eleva a narrativa, oferecendo uma humanidade palpável aos personagens bíblicos. A complexidade de Noé é desvendada com uma honestidade crua, refletida em olhares, inflexões vocais e gestos que desafiam o espectador a uma introspecção profunda sobre fé e moralidade.

Entretanto, “Noé” falha ao se aventurar em aspectos estéticos. Os efeitos visuais, embora fruto do trabalho da renomada Industrial Light and Magic, não alcançam o realismo necessário para uma imersão completa. A computação gráfica, por vezes excessiva, introduz um elemento de artificialidade que compromete a experiência, resultando em críticas quanto à autenticidade do universo retratado.

A adaptação não se ateve apenas ao texto sagrado, mas buscou inspiração na graphic novel “Noé: Pela Crueldade dos Homens”. Aronofsky, junto a Niko Henrichon e Ari Handel, se dedicou a transpor para o cinema a visão de um Noé atormentado pela sobrevivência e pelo peso da culpa. A narrativa ganha novas camadas ao explorar o lado sombrio e complexo do patriarca bíblico, um homem cuja fé e responsabilidade o colocam em um caminho solitário de redenção e renovação.

A trajetória de Noé, embora tecida com um orçamento substancial e um elenco estelar, transparece uma dicotomia: o divino e o mundano, o esplêndido e o imperfeito, o filme se torna um reflexo do próprio ser humano, imperfeito em sua busca por algo maior. Para os aficionados por narrativas bíblicas, “Noé” emerge como uma obra cinematográfica digna de análise, um filme que, apesar de suas imperfeições, busca ser um espelho de uma das histórias mais debatidas da humanidade.

Filme: Noé

Direção: Darren Aronofsky

Ano: 2014

Gêneros: Aventura/Drama

Nota: 8/10