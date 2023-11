Dose de fofura: filme que acaba de estrear na Netflix vai deixar seu dia mais leve e iluminado

As festas de fim de ano continuam despertando amor e ódio. Há quem, depois de vencido o longo primeiro semestre, passe a contar os meses, as semanas, os dias, as horas e os minutos para o momento que reputam como o mais sublime de suas vidas. Por outro lado, muita gente não simplesmente não tolera o verdadeiro caos que se instala nessa época, a correria nas lojas, os presentes indesejados, as valsas dançadas em meio a falsas esperanças, a frustração de saber que tudo começa e acaba num prazo draconiano… Exigir que um filme sobre as agruras e prazeres tão específicos do Natal seja inventivo não é lá muito inteligente, mas “Família Noel 3” é capaz de desviar de certas obviedades. Talvez por se tratar deste ser um assunto universal, o diretor Ruben Vandenborre consiga engajar públicos os mais diversos enquanto molda os espíritos para a história de um feriado incomum, durante o qual acontecimentos nada previsíveis tomam corpo.

Uma viúva despacha os dois filhos para a Bélgica, onde o mais velho passa a ajudar o avô paterno, que se recupera do choque pela perda dedicando-se a sua loja de brinquedos. O ponto de partida do roteiro de Vandenborre e Elke de Gezelle deixa claro: este é um conto de Natal disposto a colocar abaixo algumas das farsas propaladas como verdades absolutas, mormente nessa quadra do ano. Mesmo fazendo questão de deixar clara sua amargura, Jules Claus, o garoto-prodígio vivido por Mo Bakker, parece alimentar em si aquilo que se convencionou denominar de espírito natalino, mormente depois que fica sabendo que Noël é a encarnação máxima desse espírito. O avô interpretado por Jan Decleir não assume nem nega, e o diretor vai tateando nesse ambiente ainda por se revelar, até conseguir margem o bastante para mergulhar nos segredos de polichinelo de Noël, cuja verdadeira identidade, por óbvio, todos sabemos qual é.

A logística de distribuição dos mimos trocados entre parentes e amigos corre sério risco quando Noor, a neta mais nova, conhece Felix, uma promessa do esqui um tanto desalentada com os rumos que sua vida tem tomado, como se só continuasse pulando de torneio em torneio para não decepcionar o Haroun, o treinador, personagem de Yassine Ouaich. Na terceira produção da franquia iniciada em 2020 por Matthias Temmermans, Felix, de Celest Henri Cornelis, e a pequena anti-heroína de Amber Metdepenningen, protagonizam as melhores subtramas do filme, relegando a Bracha van Doesburgh, no papel de Suzanne, um segundo plano nada confortável. Mas Natal sem crianças no centro um tanto barulhentas realmente não faz o menor sentido.

Filme: Família Noel 3

Direção: Ruben Vandenborre

Ano: 2022

Gêneros: Fantasia/Comédia/Aventura

Nota: 8/10