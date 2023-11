Novo cult aclamado em festivais acaba de chegar na Netflix

Kai Ko é um jovem ator taiwanês de 32 anos que marcou sua estreia na direção em 2022 com “Nossos Segredos”. Aclamado em festivais, o filme já é considerado um cult do cinema asiático. O enredo de Giddens Ko gira em torno de três amigos de ensino médio que comemoram sua formatura na laje de um prédio. Wang (Kent Tsai) celebra com seus dois melhores amigos, Chang Po-wei (Berant Zhu) e Han (Edison Song), que propõem selar sua amizade eterna compartilhando segredos profundos.

Chang confessa ter estuprado a filha do diretor do colégio, uma garota com limitações cognitivas e ingênua demais para sua idade, que agora carrega um bebê na barriga no qual seu pai não sabe quem seria o genitor. Han admite ter assassinado a pedradas um morador de rua. Wang, sem nenhum grande pecado oculto para revelar aos amigos, diz ter descoberto a infidelidade do pai, acobertando-o. O segredo é considerado insípido pelos amigos, que o desafiam a fazer algo tão drástico e cruel quanto o que eles fizeram.

Wang se vê encurralado. Com os amigos o cercando e o ameaçando, ele acha possível até mesmo que eles o atirem do terraço caso não obedeça aos seus comandos por uma travessura perversa à altura. Então, ele precisa tomar uma atitude que não corresponde com seus princípios morais. Obrigado a se tornar um criminoso, ele despeja tinta verde e arremessa uma garrafa na cabeça de um perigoso traficante da rua. No entanto, a ação coloca o trio em uma perigosa desventura de vida ou morta.

“Nossos Segredos” se passa no decorrer daquela noite fatídica e transformadora na vida dos três personagens. A péssima decisão do trio desencadeia uma série de eventos que estão completamente fora de seu controle e os conduzem através de uma madrugada implacável. A jornada ética e moral leva os protagonistas ao limite físico e emocional, tornando o relacionamento entre eles cada vez mais cheio de desconfiança, deslealdade e convertendo amigos em inimigos.

Kai Ko incrivelmente estreou na carreira como ator também em um filme escrito e dirigido por Giddens Ko, o “You Are the Apple of My Eye”, e agora assume papel de chefia em “Nossos Segredos”. Em entrevista, Kai Ko afirmou que Giddens Ko, em dado momento, deu um passo para trás e o deixou explorar seu roteiro da forma como ele achava correto, demonstrando confiança em sua liderança.

Uma das principais características do filme é a fotografia urbana e saturada, iluminada por neons coloridos, algo como “Only God Forgives” ou “Drive”, ambos de Nicolas Widing Refn. Com uma trama envolta em mistério e ambiguidade, a fotografia sombria e com estética visual escura e de cores fortes e contrastadas reforçam o tom de violência intensa e perturbadora.

Estilizado e cheio de elementos simbólicos, cores reluzentes como o vermelho e azul são usados para contribuir com sua atmosfera opressora e sufocante. O visual e enredo provocativo ainda ajudam o espectador e imergir na história e se sentir questionado sobre quais decisões teria tomado se sua moralidade, ética, justiça e vingança tivessem sido colocadas à prova.

Filme: Nossos Segredos

Direção: Kai Ko

Ano: 2022

Gênero: Suspense/Crime

Nota: 9/10