As evidências das separações

Um fenômeno silencioso vem acontecendo e pode mudar toda uma área da cultura brasileira. Algumas duplas sertanejas andam brigando e se separando. Simone e Simaria não estão mais juntas e mesmo separadas vivem em estado de treta. Agora, a gente não sabe se fica do lado da Simone ou da Simaria. Até porque ainda não descobrimos qual é a Simone e qual é a Simaria.

Zezé di Camargo e Luciano também não se falam mais, nem cantam mais juntos. A única coisa que parece que ainda fazem juntos é dar socos. Um no outro.

Bruno e Marrone brigam o tempo todo. Mas todas as vezes que eles anunciam a separação, um empresário contrata a dupla para mais um show e eles adiam mais um pouco.

E a última separação no mundo sertanejo foi a de Sandy e Junior. Eles se separaram da Família Lima. Quer dizer, foi a Sandy que se separou, o Junior continua. Não! Ele não continua com o Lucas Lima, continua com a Sandy. Ou será que não? Desculpa, essa onda de separações sertanejas acaba deixando a gente muito confuso. Então vai a última correção: Foi só a Sandy que se separou do seu marido que toca violino na Família Lima e agora ela está solteira. Eu acho que é isso.

Já os pais, Chitãozinho e Xororó continuam juntos, cantando Evidências, evidentemente.

É evidente que muita gente no setor já está preocupada que essa febre de brigas e separações sertanejas possa piorar e virar uma epidemia. Já pensou? Haja vacina!

Por conta disso algumas duplas mais jovens já estão pensando em maneiras de evitar as brigas ou pelo menos, a separação, que quase sempre é litigiosa, o que custa muito caro.

Algumas das atitudes que as novas duplas andam tomando:

— Hoje em dia as duplas sertanejas já são formadas com três integrantes. Assim, quando dois deles saem no tapa e um abandona a dupla, ainda sobram dois para continuar a dupla.

— As novas duplas não têm mais aquele de negócio de primeira e segunda voz. Eles fazem uma média das vozes, os dois fazem uma voz e meia.

— E por fim, existe a ideia de revezamento do nome da dupla para evitar a ciumeira. Um dia um dos nomes é o primeiro e depois o outro. Assim, num final de semana é Fulano & Siclano e no final de semana seguinte é Siclano & Fulano.