4 ótimos filmes que acabaram de chegar à Netflix e vão fazer você querer ficar em casa no fim de semana

Believer (2018), de Lee Hae-young

Divulgação / Well Go USA Entertainment

Em um cenário urbano sombrio, um detetive implacável mergulha no submundo do crime, determinado a derrubar um império de narcotráfico que espalha medo e violência. A investigação dá uma virada explosiva, obrigando-o a se unir a um criminoso leal da mesma organização que ele jurou desmantelar. Esse criminoso, movido pelo desejo de vingança após tragédias pessoais, torna-se uma peça central em um jogo perigoso de decepções. Juntos, eles navegam por um labirinto de traição e corrupção, desafiando cada um a questionar suas moralidades enquanto se aproximam do enigmático e evasivo líder do cartel. Esta aliança arriscada ilumina as sombras do mundo do crime, revelando não apenas os horrores do tráfico de drogas, mas também a complexidade da natureza humana em sua busca por justiça. Confrontados com escolhas impossíveis, o detetive e o gangster exploram os limites do sacrifício pessoal. A jornada os testa de maneiras imprevisíveis, culminando em um confronto que promete redefinir suas vidas e a guerra contra as drogas, destacando o eterno conflito entre dever, vingança e redenção.