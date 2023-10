Escondido na Netflix, filme digno de Oscar é uma pequena obra-prima

Ao longo dos séculos, muitos grupos minoritários enfrentaram incompreensão e perseguição. Durante o período entre os séculos 12 e 18, a Inquisição, um aspecto infame da Igreja Católica, viu na heterodoxia uma ameaça, condenando ao fogo aqueles que considerava heréticos. Cerca de 100 mil mulheres, que, por atitudes consideradas não convencionais, foram tachadas de bruxas, sofreram nas mãos desta entidade religiosa. A maioria delas encontrou um fim trágico em chamas, um destino que não apenas encerrava suas vidas, mas também marcava e maculava o legado de suas famílias.

O filme “Silenciadas” (2020) explora a hediondez desse período, onde a caça às bruxas se manifestava não apenas como um fenômeno literal, mas também como um reflexo de uma cultura que marginalizava aqueles que eram diferentes. Uma análise detalhada das vítimas revela que muitas eram de descendência africana, judaica ou seguidoras de práticas religiosas sincréticas.

Muitas dessas mulheres, oriundas de famílias influentes, também se viram despojadas de seus bens pela Igreja, um meio astuto de fortalecer seu controle econômico. Enquanto movimentos intelectuais, como o humanismo e o iluminismo, desafiavam a tirania do clero, foi apenas com a Revolução Francesa em 1789 que um antídoto significativo emergiu contra essas atrocidades.

“Silenciadas” nos transporta para uma era em que o diferente era vilipendiado. Neste contexto, as mulheres, longe de serem vistas apenas como criadoras de vida, eram frequentemente consideradas agentes de desordem e corrupção. Agüero, através de sua narrativa, constrói uma imagem da Espanha como um reduto monárquico, onde até mesmo a divindade era eclipsada pelo poder do rei. Os intricados jogos de poder e a luta por domínio entre a Igreja e a realeza são habilmente retratados, com cada facção reivindicando supremacia e influência.

O talento de Agüero é evidente na maneira como ele decifra as motivações por trás da perseguição. Por meio de sua protagonista, Ana, o filme examina como a combinação de beleza, independência e resiliência feminina desafiava e perturbava as normas patriarcais daquela época. Uma cena particularmente notável é o passeio de Ana e suas amigas pela floresta, um momento que celebra a liberdade, o desejo e a posse do próprio destino.

Conforme o filme avança, as imagens icônicas associadas às bruxas — como a figura da mulher voando em uma vassoura — são habilmente intercaladas com elementos de misticismo pagão. A dualidade do fogo, como ferramenta das bruxas e como instrumento de sua destruição, serve como um lembrete potente de uma sociedade que falhou em compreender e valorizar o diferente.

Filme: Silenciadas

Diretor: Pablo Agüero

Ano: 2020

Gênero: Drama Histórico

Nota: 9/10