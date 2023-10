O maior fenômeno do cinema nos últimos 20 anos está na Netflix

Estreia de Tina Fey como roteirista, “Meninas Malvadas” foi coescrito com Rosalind Wiseman e dirigido por Mark Waters. Uma das comédias adolescentes mais famosas da história do cinema, o longa-metragem virou uma verdadeira febre na época de seu lançamento e, até hoje, memes com cenas e frases repercutem na web.

Lindsay Lohan havia sido escalada para interpretar Regina George, mas com medo de o papel rotulá-la como má, acabou pedindo para interpretar a protagonista, Cady, a menina boazinha que, após morar praticamente a vida inteira na África por conta da profissão dos pais, teve de retornar aos Estados Unidos para que sua mãe desse aula em uma universidade. Então, Cady, que sempre havia estudado em casa, precisa sair do ninho e frequentar, pela primeira vez, um colégio normal. O problema é que o ensino médio pode ser mais selvagem que os safaris africanos.

As primeiras pessoas que a acolhem na escola são Janis (Lizzy Caplan) e Damian (Daniel Franzese), dois excluídos sociais que já foram vítimas de Regina George (Rachel McAdams), a garota mais bonita, popular e influente do colégio. Ela é líder das Plastics, grupo de patricinhas integrado também por Gretchen (Lacey Chabert) e Karen (Amanda Seyfried). Depois de Cady ser abordada por um dos estudantes em frente à mesa de Regina George, ela é convidada pela abelha-rainha para se sentar. O trio de garotas populares permitem com que Cady se aproxime e se sente com elas no decorrer da semana. A aproximação é perfeita para que Cady, a mando de Janis e Damian, semeie um pouco de discórdia entre as amigas e se vingue de Regina George por todas as suas maldades.

Regina tem um magnetismo incrível. Ela faz com que todos da escola a amem, mesmo quando ela é uma pessoa detestável. Todas as pessoas ao seu redor estão constantemente tentando impressioná-la. No começo, ela parece adorável e Cady não entende os motivos pelos quais Janis e Damian querem se vingar dela. No entanto, depois que Regina é informada de que Cady está de olho no seu ex-namorado, Aaron Samuels (Jonathan Bennett), a líder das Plastics logo dá um jeito de reatar o romance para dissipar qualquer nuvem de esperança da nova amiga com seu ex.

Ao ver Regina com seu crush, Cady consegue compreender a maldade e o poder de persuasão de Regina. Então, ela decide investir firmemente no plano de seus amigos de se infiltrar e destruir o grupo das Plastics. Para derrubar Regina, Cady acaba adotando os próprios métodos da inimiga para fazer fofoca, manipular e minar as relações. Cady ainda troca produtos de beleza de Regina, fazendo com que a aparência da abelha-rainha comece a colapsar diante de seus olhos. Aos poucos, a menina boazinha acaba se tornando tão má quanto a própria Regina e logo a escola se torna um terreno de guerra instável e explosivo. Todas as meninas vão se voltar umas contra as outras, instaurando um verdadeiro caos no ensino médio.

O enredo de “Meninas Malvadas” aborda as inseguranças da adolescência e reúne neste caldeirão os desejos por garotos, popularidade e padrões de beleza. A mistura eruptiva dá resultado a um sombrio experimento social, recheado de sarcasmo e críticas sagazes ao culto da futilidade. O longa-metragem surpreendeu o público, entregando um olhar bastante aprofundado e afiado sobre as dinâmicas entre os adolescentes, com grupos dominadores e outros dominados. O ensino médio é um laboratório e tanto para a vida adulta.

Filme: Meninas Malvadas

Direção: Mark Waters

Ano: 2004

Gênero: Comédia

Nota: 10