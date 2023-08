O carinho que seu coração precisa: sequência de romance fofinho agora na Netflix!

Sabemos que há uma longa estrada que separa os casais apaixonados do “felizes para sempre”. A franquia de “Amor²”, que acaba de lançar seu terceiro filme na Netflix, mostra um pouco desses percalços vividos pelos amantes Monika (Adrianna Chlebicka) e Enzo (Mateusz Banasiuk). Se você assistiu ao primeiro longa da série, já sabe que a protagonista vivia uma vida dupla, dividida entre a pedagogia e a carreira de modelo, que precisava segurar para pagar dívidas de seu pai. Já Enzo era um jornalista e conquistador. O destino se encarregou de providenciar o encontro entre essas almas tão distintas.

Eu caí de paraquedas no terceiro filme, enquanto o trem de Monika e Enzo já seguia a todo vapor pelos trilhos. Mas tudo bem, a história é simples e fácil de acompanhar. Aqui, em “Amor² Para Sempre”, os dois já vivem um namoro até bem consolidado. Mas nem mesmo os casais mais seguros estão livres de atravessar alguns perrengues. O filme começa com Enzo decidido a pedir sua amada em casamento. São várias tentativas frustradas de realizar o pedido perfeito e grandioso, mas ele acaba acontecendo da forma mais simples e espontânea possível: logo após Monika fazer um exame caseiro de gravidez e testar positivo.

Enzo, que sonha em ser pai, está nas alturas e ansioso pela chegada de seu herdeiro. Enquanto isso, Monika tem pesadelos com a maternidade e não se sente pronta de forma alguma. Mas logo a protagonista descobre que o teste deu um falso positivo e que ela apenas está com alguns problemas hormonais. A queda de Enzo de sua nuvem é tão alta e dura, que ele cai de cabeça e perde completamente a noção quando uma ex-namorada, chamada Ewa (Ina Sobala), reaparece em sua vida.

Mexendo completamente com as emoções do ex-mulherengo, Ewa vem acompanhada do pequeno Antek, que ela alega ser fruto de uma noite romântica com Enzo. O jornalista, claro, acredita sem titubear. Enquanto a situação é resolvida, Ewa e Antek ficam hospedados na casa de Monika e Enzo, que estão planejando seu casamento.

Algumas outras histórias menos importantes orbitam o casal, mas o foco é que a presença de Ewa e Antek mudam a relação entre Enzo e Monika. Primeiro, porque a ex-namorada é energizada, hippie e good-vibes, adora se meter na vida do casal e mudar a decoração da casa, deixando Monika uma fera. Além disso, Enzo está tão envolvido com Antek que não questiona, nem por um segundo, se é realmente pai do menino. Logo as coisas não ficam boas entre ele e Monika, que decidem cancelar o casamento.

Imbuído de muitos clichês e previsibilidades, o filme de Filip Zylber traz alguns outros tormentos para seu casal de protagonistas, porque o amor, segundo as artes, nunca deve ser fácil. É sempre uma saga heroica para se provar verdadeiro. Afinal, se mar tranquilo não faz bom marinheiro, relacionamentos calmos não fazem amantes genuínos.

“Amor² Para Sempre” é um filme para se sentir bem, daqueles chamados “comfort movies” e não decepciona os fãs da franquia, que querem ver Monika e Enzo juntinhos. Apesar dos dramas que rodeiam o casal, é preciso ter fé, porque o amor verdadeiro sempre vence. Ao menos na ficção.

Filme: Amor² Para Sempre

Direção: Filip Zylber

Ano: 2023

Gênero: Romance/Comédia/Drama

Nota: 7/10