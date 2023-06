Filme com Michael Keaton na Netflix te manterá imóvel no sofá e com coração saindo pela boca

Homens ordinários podem se encontrar atormentados por uma dor intensamente pessoal e frustrante, a qual eles procuram superar através de sessões de psicanálise, trabalho voluntário, atividade física ou simplesmente permitindo que o tempo — conhecido como o maior curador — faça seu trabalho. Dependendo da disposição emocional do indivíduo, os traumas podem persistir por períodos variáveis, mas qualquer evento traumático que se estenda além de um mês é considerado, cientificamente, uma patologia. Felizmente, nos acostumamos com as reviravoltas da vida, e quanto mais caímos, mais rápido aprendemos a nos levantar, eventualmente chegando ao ponto de antecipar a velocidade da queda e o impacto da colisão. Nossa pele se torna mais espessa, nossos ossos mais resistentes, e de repente percebemos que o que poderia ter nos derrotado antes, agora nos fortalece e nos torna mais sábios. Não é uma pequena conquista; algumas pessoas passam a vida tentando alcançar esse nível de autocontrole e força, detalhes que fazem uma diferença colossal em como reagimos às mudanças que a vida inevitavelmente traz.

É raro que um homem comum se transforme em um matador impiedoso, determinado a vingar o sofrimento que transformou sua vida em um tormento interminável. Quando isso acontece, no entanto, há geralmente uma razão convincente por trás — incapaz de justificar completamente a transformação, mas que certamente inspira uma empatia intensa, mesmo que frequentemente constrangida. Consumido pela raiva, o anti-herói de “O Assassino: O Primeiro Alvo” (2017) não pede piedade nem espera que a fortuna lhe seja favorável. Seu caminho é solitário e melancólico, marcado por uma tristeza que aniquilaria qualquer outro mortal, mas que para ele é apenas mais um passo rumo à redenção. O diretor Michael Cuesta mantém a história afastada de narrativas excessivamente sentimentais; seu filme é dominado por uma ação acelerada, repleta de sequências de lutas magistralmente coreografadas, culminando em um clímax catastrófico.

Dylan O’Brien é Mitch Rapp, um homem determinado a eliminar determinadas pessoas, mas não qualquer pessoa. Rapp era um típico americano tranquilo, que primeiro perde os pais em um acidente de carro — um evento que a narrativa não aborda —, e algum tempo depois, viaja com a namorada Katrina, interpretada por Charlotte Vega, para Ibiza, arquipélago espanhol. O casal recém-noivo é surpreendido por um ataque terrorista à praia onde estavam hospedados, perpetrado por uma seita islâmica. Os motivos do ataque não são totalmente esclarecidos.

A narrativa segue Mitch Rapp, um vingador por natureza, um “cachorro louco” como chamam no jargão militar, pois ele não mede esforços para cumprir sua missão. Ele próprio busca a célula responsável pela morte de sua noiva, até ser recrutado pela CIA e colocado sob a tutela de Stan Hurley, interpretado por Michael Keaton. Um dos pontos fortes de “O Assassino” é o desenvolvimento do relacionamento entre Mitch e seu novo mentor. Embora tenham suas diferenças no início, Hurley logo percebe que disciplina não é a maior habilidade de seu pupilo e começa a se identificar com as características rebeldes e determinadas de Mitch, remetendo-se a si mesmo no início de sua própria carreira. Os embates frequentes entre Mitch e Irene Kennedy, diretora da CIA interpretada por Sanaa Lathan, também são destaque.

O filme segue uma fórmula familiar, a história de um homem em busca de reconstruir sua vida e a si mesmo, algo semelhante a “Linha de Frente” (2013), dirigido por Gary Fleder, até chegar a um desfecho com pretensões apocalípticas. É um filme de ação com um leve engajamento político, um subgênero que ressurge de tempos em tempos para deleite de seu público, que embora não seja tão numeroso, é fiel até o âmago. Apesar de alguns ruídos na trama, “O Assassino: O Primeiro Alvo” possui momentos marcantes, especialmente para aqueles familiarizados com as peculiaridades do cinema e de seus criadores, especialmente em produções como esta.

Filme: O Assassino: O Primeiro Alvo

Direção: Michael Cuesta

Ano: 2017

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10